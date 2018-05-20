«Ліга сміху» в Золотоноші: перемогла команда депутатів і чиновників, а Рудик придбав собі золоте суддівське крісло (ФОТО)

Третій сезон золотоніської «Ліги сміху» завершився у п’ятницю фіналом, що відбувся у міському Будинку культури.

Серед чотирьох команд-фіналістів безумовним лідером – як серед глядачів, та і серед членів журі – стала команда депутатів і чиновників «Зважені і щасливі» (при цьому худіші учасники команди ходили у футболках із написом «Зважені», а гладкіші – із написом «Щасливі».

До журі ввійшли люди настільки всі відомі, що ведучий навіть не став оголошувати їхні посади: Віталій Войцехівський, Олександр Вельбівець, Василь Дмитренко, Ольга Полозова (дружина Віктора Полозова), Михайло Калініченко, Владислав Кулініч, Вадим Гайович. До журі також ввійшли досвідчені учасники «Ліги сміху» з Золотоноші Олександр Кудря, Наталія Онуфрійчук, Геннадій Перехрест і Юрій Мазур. Особливим учасником журі став лідер команди «Замок Любарта» зі «справжньої» «Ліги сміху» Михайло Денисов.

Ще одне місце в журі – у вигляді крісла золотистого кольору – продавалося на аукціоні. Початкова ціна була 500 грн, але гість Золотоноші – нардеп Сергій Рудик – її відразу так накрутив (до 1000 грн), що поборотися з ним ніхто не захотів. Опинившись єдиним претендентом на крісло, нардеп навіть розгубився. Враховуючи, що аукціон був благодійним (збирали гроші на лікування тяжко хворим золотонісцям Олегу Кравченку і Оксані Сушко), Сергій Рудик пообіцяв внести замість обов’язкової тисячі аж десять тисяч гривень. Крім того, ще більше 14 тисяч назбирали глядачі.

А ще Сергій Рудик висловив жаль, що на його окрузі у Смілі немає такого яскравого проекту, як золотоніська «Ліга сміху», й попросив золотонісців поділитися досвідом зі смілянами.

Для учасників фіналу (а це, крім «Зважених і щасливих», були ще команди: працівників культури «Без назви», підприємства «ФЕС УКР» «Кавомани» і збірна команда міста «Все красиво») випробування складалося з двох конкурсів – домашнього завдання на тему «Європейські канікули» і музичного конкурсу в довільному форматі.

В обох конкурсах найартистичнішими були депутати і чиновники, які виступали в ролі колгоспників – доярок, свинарок, агронома тощо.

Із показовими виступами продемонстрували своє вміння жартувати команди «Блік» (педколектив першої школи) та «Extreme» (студенти Коледжу ветеринарної медицини).

Після нагородження учасників конкурсу (а відзнаки отримали всі, не лише переможці) міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський відкрив таємницю підготовки до цьогорічного суперкубку місцевої «Ліги сміху». Наприкінці червня переможці конкурсу за останні три роки змагатимуться між собою... на березі Чорного моря.

Фото: "Прочерк"

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