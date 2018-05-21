У Черкаському національному обрали найкрасивішу та найталановитішу студентку (ФОТО)

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся традиційний конкурс краси та таланту «Міс ЧНУ–2018». Організатором конкурсу стала Студентська рада університету за підтримки ректорату та первинної профспілкової організації ЧНУ імені Богдана Хмельницького.







Про це повідомляє прес-служба університету.

У нинішньому сезоні 11 конкурсанток демонстрували свою чарівність, вроду, яскравий талант та гострий розум. Це студентки з навчально-наукових підрозділів університету: психологічного факультету, ННІ іноземних мов, ННІ історії та філософії, ННІ інформаційних та освітніх технологій, ННІ фізичної культури, спорту і здоров’я, ННІ природничих наук, ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва. Родзинкою цьогорічного конкурсу краси було те, що він проводився у Всесвітній день вишиванки, тому вже з першим виходом на сцену учасниці вражали не лише своєю вродою, а й красою українського вбрання.

Нагадаємо, що 17 травня уже традиційно студенти та викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького провели флешмоб до Всесвітнього дня вишиванки.

— «МІС ЧНУ–2018» — це патріотичне, розважально-інтелектуальне шоу з конкурсною та концертною програмою. Цей конкурс є своєрідною школою для наших учасниць, що розвиває у них грацію, вміння вільно триматися на сцені та допомагає продемонструвати себе та свої вміння. У свою чергу, я радий, що «Міс ЧНУ» — це ще один захід у стінах нашого вищого навчального закладу, який об’єднав нас усіх, згуртував та зробив ще більш дружніми, — зазначив під час виступу ректор ЧНУ ім. Б. Хмельницького Олександр Черевко.

Після проведення різних конкурсів, показів дефіле та номерів-подарунків від студентів університету, журі конкурсу на чолі із Володимиром Цибульком, членом Наглядової ради університету, українським поетом, політичним діячем, оголосило результати.

За рішенням журі, звання «Міс Вишуканість» одержала Ольга Рембалюк, студентка четвертого курсу ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Перемогу у номінації «Міс Ніжність» здобула Ірина Моргун, першокурсниця ННІ іноземних мов. Титул «Міс Артистичність» отримала Валерія Ткаченко, студентка першого курсу ННІ історії і філософії. У номінації «Міс Усмішка» перемогла Вікторія Полторадня, студентка третього курсу ННІ іноземних мов. Звання «Міс Грація» дісталося Ірині Шевченко, студентці першого курсу ННІ історії і філософії. Перемогла у номінації «Міс Кмітливість» Альона Стрельникова, студентка першого курсу ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Звання «Міс Загадковість» здобула Карина Калашник, студентка другого курсу ННІ природничих наук. Від глядачів титул «Міс глядацьких симпатій, а від журі — «Міс Талант» отримала Анастасія Роздайбіда, студентка 3 курсу ННІ фізичної культури, спорту та здоров‘я.

Найкрасивішими та найталановитішими, за оцінкою журі, стали три конкурсантки. Титул другої віце-міс отримала Ірина Ніцак, студентка 3 курсу психологічного факультету, почесне звання першої віце-міс одержала Марія Костенко, студентка 4 курсу ННІ інформаційних та освітніх технологій. А перемогла в конкурсі краси та таланту «Міс ЧНУ–2018» Анна Майданик, студентка першого курсу ННІ історії і філософії.

Фото: "Про все", ЧНУ

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