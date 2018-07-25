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Український нардеп із Жашкова вийшла заміж за іноземця (ФОТО)

25 липня 2018, 14:26 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

35-річна депутатка родом із Жашкова Світлана Заліщук вийшла заміж за 49-річного британського юриста Вейна Джордаша.

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Весілля відбулося минулого вікенда у київському кафе Breakwater, передають Патріоти України. Серед гостей були лише родини і близькі друзі, зокрема, депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко.

Чоловік Світлани у 2017 році був визнаний одним з провідних юристів у світі у галузі міжнародного кримінального права. У 2014 році він став одним з наймолодших адвокатів, який отримав почесний статус Queen Counsel (представник Королеви), який присвоюють топ-юристам у Великобританії.

Упродовж останніх 3-х років Вейн Джордаш допомагає українському уряду та правозахисним організаціям притягнути до відповідальності Росію за військові злочини та злочини проти людяності в Криму та на Донбасі.

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Коментарі  

 
0 #16 Fifty Shades of Black 27.07.2018 18:57
Нє?
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+2 #15 Ох 26.07.2018 11:06
Кабы тут толпился полк, в прериканьях был бы толк.
Ну а нет ищи любого, будь он даже брянский волк...
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+6 #14 Ван Гог 26.07.2018 09:25
Максимум що змогла зробити для України народний депутат...і стало людям легше жити, навіть веселіше..."Троянда й виноград, красиве і корисне"...Але навіщо ж за чужого, потрібно підтримувати власного виробника...у нас своїх бравих циган вдосталь...))) а...він не циган...тоді можу представити які там у них цигани...)))
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+4 #13 Ван Гог 26.07.2018 08:01
Любителька гострих, 30-ти сантиметрових відчуттів...)))Ніколи не зрозумію цих шлюбів і не повірю в їх щирість...розрахунок...і задоволення...))) Якщо обирати між Наємом і Лєщенком то це в цілому добрий варіант...)))А чорні ж люблять блондинок...дивлячись на її ніс все вийде...влізе...)))
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+2 #12 Уманский Еврей 26.07.2018 03:32
Мазл Тов! :lol:
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+1 #11 Ірина 25.07.2018 23:48
Щастя молодим! Мати звання Представника Королеви - то дуже престижно, розумний чоловік
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+2 #10 Чорнобаївець 25.07.2018 21:01
Цитую Дай боже:
Вдачі!!!

Та - да.
Пункт 1-й виконано.
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+3 #9 Чорнобаївець 25.07.2018 21:00
Завзята й целєустрімльонн а депутатка.
Паспорт ВБ все відбілить, омолодить і підчистить.
Ця "любов" уже не зла. Бєшена.
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+2 #8 Регіональна Тальнівщина 25.07.2018 19:54
Думав - це Конюх вийшов заміж. Але ні, до першого в України гей-весілля ми поки не скотилися :-*
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+8 #7 Вилли ТОкарев 25.07.2018 18:43
Найдешь там негра двухметрового,
Найдется бык, была корова бы.
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