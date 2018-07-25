Український нардеп із Жашкова вийшла заміж за іноземця (ФОТО)

35-річна депутатка родом із Жашкова Світлана Заліщук вийшла заміж за 49-річного британського юриста Вейна Джордаша.

Весілля відбулося минулого вікенда у київському кафе Breakwater, передають Патріоти України. Серед гостей були лише родини і близькі друзі, зокрема, депутати Мустафа Найєм та Сергій Лещенко.

Чоловік Світлани у 2017 році був визнаний одним з провідних юристів у світі у галузі міжнародного кримінального права. У 2014 році він став одним з наймолодших адвокатів, який отримав почесний статус Queen Counsel (представник Королеви), який присвоюють топ-юристам у Великобританії.

Упродовж останніх 3-х років Вейн Джордаш допомагає українському уряду та правозахисним організаціям притягнути до відповідальності Росію за військові злочини та злочини проти людяності в Криму та на Донбасі.

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