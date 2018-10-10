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Боксерка Кароліна Махно визначена кращою спортсменкою вересня на Черкащині

10 жовтня 2018, 22:00 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини
У відділенні Національного олімпійського комітету України в Черкаській області визначили кращого спортсмена за підсумками минулого спортивного місяця. Експертна комісія обирала серед двох кандидатур, на які отримала подання. Претендентами на звання «Кращого спортсмена» у вересні стали представник велоспорту Віталій Новаковський та боксерка Кароліна Махно.

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Минулого місяця майстер спорту України, вихованець Черкаської міської КДЮСШ №2 Віталій Новаковський взяв участь у відкритому осінньому чемпіонаті України у багатоденній гонці з велосипедного спорту (шосе), який відбувся у Львові. Спортсмен виборов «срібло» на ІІ етапі індивідуальної гонки чоловіків на 120 кілометрів, 5 місце на ІІІ етапі та 4 місце на IV етапі індивідуальної групової гонки чоловіків на 105 км.

Майстер спорту України міжнародного класу, вихованиця обласної школи вищої спортивної майстерності Кароліна Махно взяла участь у чемпіонаті світу з боксу серед молоді у Будапешті (Угорщина). Спортсменка виборола «бронзу» змагань у ваговій категорії 81 кг.

Перемогу у номінації «Кращий спортсмен вересня» здобула Кароліна Махно.

Кароліну та її тренера Андрія Мальованого відзначать грамотами та грошовими преміями.

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