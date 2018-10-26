реклама
Кредит готівкою

В Україні стартував показ містичного фільму «Чорний Козак», який знімали 10 років

26 жовтня 2018, 20:09 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

25 жовтня в кінотеатрах України стартував показ історичної фентезі-стрічки «Чорний Козак». Фільм виходить під егідою благодійного Фонду Девіда Лінча у Східній Європі та за сприяння благодійного фонду “Комбат-ЮА”. Зйомки картини тривали 10 років, під керівництвом режисера та історика Владислава Чабанюка, лауреата премії BBC «Коронація слова». Частина зйомок відбувалася у селі Легедзине на Черкащині, де знаходиться очолюваний Чабанюком Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура».

14245

Сюжет фільму «Чорний Козак» переносить глядачів до козацької доби та занурює у містичну історію про кохання. Від чоловіка, котрий пішов на війну, красуні Ганні залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу: оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі.

14244

На допрем’єрному показі, який відбувся в кінотеатрі «Планета Кіно» у розважальному центрі «Блокбастер», був аншлаг. Глядацька зала на 150 місць не змогла вмістити всіх запрошених зірок, журналістів, оглядачів кіно та інших поціновувачів української культури.

Наживо у режимі відеоконференції з глядачами поспілкувався культовий американський кінорежисер Девід Лінч. Як зазначив режисер, фільм демонструє, що давні козацькі традиції віддзеркалюються у діяннях сучасних воїнів України, які боронять свою країну та мужньо стоять на її захисті.

14249

Зібрані від прокату кошти підуть на реабілітацію українських воїнів, які отримали поранення під час бойових дій у зоні АТО. Частина коштів (15%) буде перерахована у Фонд Девіда Лінча на навчання ветеранів АТО трансцендентальній медитації — науково обґрунтованій техніці боротьби зі стресом.

Серед зіркових гостей, які відвідали допрем’єрний показ були брати Капранови, телеведуча Соломія Вітвіцька, Анна Добриднева з гурту «Пара Нормальних», подружжя Блохіних, Дмитро Щебетюк з ДоступноUA, власниця бренду Zarina Наталка Нетовкіна, власниця комплексу 5th Аve Residence Валерія Глушко,  дизайнерка одягу Юлія Кац’янова,  та багато інших.

14251

«Фільм заворожує і захоплює своєю атмосферою. В якийсь момент я так переживала за героїв, що уже й не звертала уваги, що це не звичний екшн чи бойовик з дорогими спецефектами. А те, що ця стрічка знята за народні гроші і непрофесійними акторами, якраз і має свою щирість та чарівність. Також особливо вдало додала містичності і особливого акценту психоделіка Даха Браха», – поділилась відчуттями після перегляду фільму телеведуча та куратор проекту «Серце воїна» Соломія Вітвіцька.

14252

«Це непростий фільм, він про Україну, про український світ, про народну магію. Це настільки душевний і чесний фільм, яких зараз мало роблять в світі, тим паче в Україні. Я його ставлю в один ряд культових українських фільмів, таких як Тіні забутих предків і Пропала грамота. Це Фільм - ДАР, тому що всі хто прийняв участь у ньому подарували частинку себе, душі, таланту, часу, коштів, краси», – розповів віце-президент Української PR-Ліги, Голова Ради Міжнародної асоціації "Вільна Україна"  та актор фільму Денис Богуш.

IMG_7762

«Чорний козак» - українська історична фентезі-стрічка 2018 року режисера Владислава Чабанюка. Сценарій до фільму базований на казці Сашка Лірника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття». Саундтрек ДахаБраха та Пікардійська Терція. Перший український народний проект, знятий без підтримки держави. До організації широкого прокату   долучилися меценати — бренд Козацька Рада та національна компанія Цитрус, яка підтримує розвиток національної культури.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

реклама
реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Виробництво брикетів, техніка для асфальтування та салон краси, - історія однієї з найбагатших громад Черкащини
На XV з’їзді Аграрної партії України заявлено про очищення й активну участь у виборах
Підприємство депутата облради звинувачують у рейдерстві
Театр