В Україні стартував показ містичного фільму «Чорний Козак», який знімали 10 років

25 жовтня в кінотеатрах України стартував показ історичної фентезі-стрічки «Чорний Козак». Фільм виходить під егідою благодійного Фонду Девіда Лінча у Східній Європі та за сприяння благодійного фонду “Комбат-ЮА”. Зйомки картини тривали 10 років, під керівництвом режисера та історика Владислава Чабанюка, лауреата премії BBC «Коронація слова». Частина зйомок відбувалася у селі Легедзине на Черкащині, де знаходиться очолюваний Чабанюком Державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура».

Сюжет фільму «Чорний Козак» переносить глядачів до козацької доби та занурює у містичну історію про кохання. Від чоловіка, котрий пішов на війну, красуні Ганні залишається лише перстень, шабля та донька. Ганна відмовляє численним женихам і самостійно веде господарство та виховує дитину. Але раптом починають відбуватися дивні речі - по ночах хтось приходить до обійстя і виконує найтяжчу роботу: оре поле, лагодить ворота. Ворожка дає Ганні зачароване яйце, здатне зробити її невидимою і дізнатися, хто приходить до неї уночі.

На допрем’єрному показі, який відбувся в кінотеатрі «Планета Кіно» у розважальному центрі «Блокбастер», був аншлаг. Глядацька зала на 150 місць не змогла вмістити всіх запрошених зірок, журналістів, оглядачів кіно та інших поціновувачів української культури.

Наживо у режимі відеоконференції з глядачами поспілкувався культовий американський кінорежисер Девід Лінч. Як зазначив режисер, фільм демонструє, що давні козацькі традиції віддзеркалюються у діяннях сучасних воїнів України, які боронять свою країну та мужньо стоять на її захисті.

Зібрані від прокату кошти підуть на реабілітацію українських воїнів, які отримали поранення під час бойових дій у зоні АТО. Частина коштів (15%) буде перерахована у Фонд Девіда Лінча на навчання ветеранів АТО трансцендентальній медитації — науково обґрунтованій техніці боротьби зі стресом.

Серед зіркових гостей, які відвідали допрем’єрний показ були брати Капранови, телеведуча Соломія Вітвіцька, Анна Добриднева з гурту «Пара Нормальних», подружжя Блохіних, Дмитро Щебетюк з ДоступноUA, власниця бренду Zarina Наталка Нетовкіна, власниця комплексу 5th Аve Residence Валерія Глушко, дизайнерка одягу Юлія Кац’янова, та багато інших.

«Фільм заворожує і захоплює своєю атмосферою. В якийсь момент я так переживала за героїв, що уже й не звертала уваги, що це не звичний екшн чи бойовик з дорогими спецефектами. А те, що ця стрічка знята за народні гроші і непрофесійними акторами, якраз і має свою щирість та чарівність. Також особливо вдало додала містичності і особливого акценту психоделіка Даха Браха», – поділилась відчуттями після перегляду фільму телеведуча та куратор проекту «Серце воїна» Соломія Вітвіцька.

«Це непростий фільм, він про Україну, про український світ, про народну магію. Це настільки душевний і чесний фільм, яких зараз мало роблять в світі, тим паче в Україні. Я його ставлю в один ряд культових українських фільмів, таких як Тіні забутих предків і Пропала грамота. Це Фільм - ДАР, тому що всі хто прийняв участь у ньому подарували частинку себе, душі, таланту, часу, коштів, краси», – розповів віце-президент Української PR-Ліги, Голова Ради Міжнародної асоціації "Вільна Україна" та актор фільму Денис Богуш.

«Чорний козак» - українська історична фентезі-стрічка 2018 року режисера Владислава Чабанюка. Сценарій до фільму базований на казці Сашка Лірника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття». Саундтрек ДахаБраха та Пікардійська Терція. Перший український народний проект, знятий без підтримки держави. До організації широкого прокату долучилися меценати — бренд Козацька Рада та національна компанія Цитрус, яка підтримує розвиток національної культури.

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