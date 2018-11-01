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Вишиті сукні з Черкас стали окрасою програми телевізійного реаліті-шоу «Модель XL»

01 листопада 2018, 13:20 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

У напівфіналі популярного українського модельного реаліті-шоу «Модель XL», яке транслюється на каналі 1+1, одним з головних завдань для учасниць став показ нарядів від відомих українських дизайнерів – зокрема, черкащанки Олесі Теліженко. Сама ж майстриня взяла участь в оцінюванні роботи моделей.

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Олеся Теліженко

Про це повідомляє «Козацький край».

Вишивані сукні з Черкас викликали в учасниць шоу справжній захват. Зокрема, 23-річна Наталя Петрик зі Львова навіть заявила, що у вишитій сукні бренду Теліженків вона почувалася справжньою чарівницею…

Нагадаємо: учасницями проекту «Модель XL» стають жінки, які мріють стати фешн-моделями категорії plus-size. Згідно з умовами шоу 10 відібраних дівчат повинні пройти ряд випробувань, зокрема позувати перед камерами і численними глядачами, дефілювати на подіумі, з’являтися в різних образах і ефектно представляти себе.

Переможниця отримує можливість з’явитися на обкладинці популярного глянцевого українського журналу, а також стати обличчям нової колекції дизайнера Андре Тана.

Cвітлана Кравець

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