У краєзнавчому музеї відкрилась виставка «Рушники-ровесники Черкаської області»

10 січня відбулося відкриття виставки з нагоди 65-річчя утворення Черкаської області.



Було представлено рушники, дата виготовлення яких це 1952, 1953, 1954 рр. з різних районів Черкащини. Також експонується "Рушник Черкаської єдності", який був вишитий майстринями Черкащини до 60-річчя Черкаської області та рушники з орнаментами, вишитими на ювілейному рушнику.

Було презентоване друковане видання, а саме комплект листівок "Рушники Шевченкового краю" у якому представлені орнаменти з рушника Черкаської єдності. Комплект листівок виданий за ініціативою та фінансування Черкаського обласного краєзнавчого музею, повідомляє сайт Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації.

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