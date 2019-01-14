У середмісті Черкас пройшла хода колядників (ФОТО, ВІДЕО)

Тисячі людей у традиційних костюмах та з обрядовою зіркою в руках пройшли центром Черкас. 13 січня в межах фестивалю «Черкаси різдвяні» в нашому місті відбулася хода колядників. У супроводі військового оркестру її учасники рушили бульваром Шевченка від палацу культури «Дружба народів» до Соборної площі.

Кульмінацією свята стало спільне виконання відомої колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю...». До ходи приєдналися діти із черкаських закладів освіти, творчі колективи мистецьких шкіл міста та області, а ще – гості з Дрогобича, представники влади та церковнослужителі.

Усіх, хто завітав на Соборну площу, привітали міський голова Анатолій Бондаренко та його заступник Юрій Ботнар.

– З року в рік в нашому місті, як бачимо, стає все більше людей, котрі шанують українські традиції та охоче долучаються до них,– сказав Анатолій Бондаренко. – У цей день хочеться побажати, аби разом із різдвяною зіркою на нашу країну зійшов мир, зійшла радість. Божого благословення та затишку кожній родині!

– У це свято всіх нас зігріває Божа благодать та наш із вами патріотизм до рідного міста, до нашої країни, – говорить Юрій Ботнар. – Тож у ці свята, які символізують собою перемогу добра над злом, бажаю, аби ми залишалися з Богом та з Україною, а Бог та Україна залишалися з нами.

Свято пройшло з благословення митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана. Він підкреслив, що цьогорічне святкування для всього християнського світу ще більш радісне – бо нині в Україні маємо Єдину помісну православну церкву.

– Вірю, що це крок до того, аби наша Україна стала по-справжньому єдиною державою, об’єднаною, люблячою один одного, – сказав він. – Із цією духовною перемогою ми отримуємо перемогу на всіх фронтах.

Насамкінець всіх учасників свята пригощали кутею та ароматним чаєм.

Цими вихідними, додамо, пройшло відразу кілька фестивалів, співорганізатором яких стала Черкаська міська рада. Стартували з традиційного для нашого міста заходу «Різдвяна коляда». Його ініціювала парафія Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у м. Черкаси.

А вже наступного дня в обласній філармонії пройшов десятий відкритий обласний фестиваль вертепів, колядок та щедрівок «Щедрий вечір, добрий вечір, мати Україно». Його відвідувачів вражали новорічно-різдвяною виставка декоративно-прикладного мистецтва, майстер-класами та концертною програмою. Організували святкове дійство Черкаська єпархія Православної Церкви України та громадська організація «Дитячий фонд Черкащини».

Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

Відео Тетяни Супрун

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