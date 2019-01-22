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У Черкасах з нагоди Дня Соборності України сформували живий ланцюг єднання (ФОТО)

22 січня 2019, 19:01 ПРОЧЕРК Таблоїд / Черкаські новини

22 січня ввійшло до національного календаря, як велике державне свято – День Соборності України. Саме сьогодні сто років тому на площі перед Київською Софією  відбулася подія, про яку мріяли покоління українських патріотів: на велелюдному зібранні було урочисто проголошено злуку Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

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Cимволічна акція – ланцюг єднання -  відбулась на Соборній площі Черкас за участю міської влади та активної громадськості. Також тут  школярі та студенти з національною символікою в руках утворили цифру 100 – як символ ювілею проголошення Акту Злуки.

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Зі словами вітання перед присутніми виступила заступник міського голови Людмила Бордунос,  працівник відділу національно – патріотичного виховання, депутат міської ради Максим Шило,  студентська молодь, наголосивши на важливості спільного єднання українців заради майбутнього нашої держави.

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– Виголошення соборницької ідеї сто років тому стало могутнім виявом прагнення української нації до етнічної і територіальної єдності. Всі ми маємо пам’ятати і продовжувати цю справу. Адже найважливіше, що суспільство здобуло, – це право на зміни, яке маємо сприймати не як дарунок, а як обов'язок працювати й надалі для розвитку України і гідного життя кожного громадянина, – зауважила Людмила Іванівна.

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Максим Шило наголосив, що сьогоднішня акція була розрахована в першу чергу на молодь, адже саме вона завжди  виступала носієм патріотизму та продовження традицій.

Також він відзначив важливість подібних акцій, що плекають патріотизм, єдність і неподільність, особливо сьогодні, коли Україна перебуває в стані війни.

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ДЛЯ ДОВІДКИ:

Офіційно в Україні День Cоборності відзначають з 1999 року - 22 січня, в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. До речі, текст Акту проголошував на Софійській площі уродженець  Черкащини - член Директорії УНР Федір Швець.

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Акт злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації, свідченням становлення нації, а ідея соборності українських земель набула державного статусу. Об'єднання мало і практичний аспект, адже обидві держави потребували концентрації збройних сил та взаємної допомоги для захисту своїх територій. Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізованого і демократичного збирання територій в єдиній суверенній державі.

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Згідно з указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року, свято встановлювалось «…враховуючи велике політичне та історичне значення об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави…».

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Про це повідомляє сайт Черкаської міської ради.

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