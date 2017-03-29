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«Урожаю» – 15 років

29 березня 2017, 08:02 Новини Черкас та Черкаської області

Цього року сільськогосподарському підприємству «Урожай», яке очолює Олег Васецький,  – 15 років. Нібито небагато.  Але якщо детальніше, то це майже 5 000 днів роботи.  Значний проміжок часу, за який підприємство піднялося, стало на ноги і рушило своїм нешвидким, але впевненим кроком. Наче вчора відсвяткували в тісному колі однодумців офіційне народження ТОВ «НВФ «Урожай». Починаючи з 2002р. «Урожай» з дня на день набирав обороти.


Спочатку працювали за договорами переробки давальницької сировини, забезпечуючи сільгосппідприємства мінеральними добривами, насінням, пальним  під гарантований об’єм  зерна кукурудзи для Миронівського  заводу з виробництва круп та комбікормів. Амбітні плани невеликої, але професійної команди передбачали реалізацію сміливих ідей і задумів. Такі можливості з’явилися з розширенням у 2005 році земельного банку. Невдовзі  до складу компанії ввійшла Кіровська філія, що на Корсунщині, з 1,5 тис га землі. Її директором став керівник місцевого СТОВ «Росія» Михайло Корнієнко. Цього ж року до «Урожаю» приєдналися  землі в Новій Буді, Завадівці, Шендерівці, а  також підприємство «Україна» в селі Кошмак. Нині «Урожай» співпрацює з близько 90 селами.

З входженням в «Урожай» чергових сільськогосподарських підприємств в компанії  з’являються молочно-товарні та свино-товарні ферми, що дали поштовх до розвитку власного тваринництва.  Нині «Урожай» утримує  близько 5 000 голів ВРХ. Коли настав час розширювати горизонти своєї діяльності, 2006 року підприємству запропонували ввійти до складу МХП і працювати у системі вертикально-інтегрованого бізнесу.  З чотирьох  тисяч гектарів землі  на той час компанія наростила свій земельний банк до майже 75 тис. га у 2017 році. Нам довіряють сьогодні майже 27 тис пайовиків.

Можливість навчатися, аналізувати і розвиватися гарантувала нашим агрономам високі результати врожайності. Якщо на початку своєї діяльності середня врожайність  основної культури, кукурудзи, по підприємству становила 4,5–5 т/га. То  2011 року було отримано рекордну врожайність кукурудзи  в Європі – 18,5 т/га на полях однієї з перших філій «Урожаю»  – агрофірми «Заповіт Шевченка», що на  Канівщині, яка й досі залишається лідером господарської діяльності.

Одним із основних завдань підприємства було також розширення власного автопарку. Так, приміром, якщо першими власними сучасними тракторами в «Урожаї» були  два  бувших у вжитку «Массей Фергюсон»,  потужністю 200 кінських сил, із плугами «Грегуар Бессон» та сівалками Джон Дір, то нині маємо 133 власні сучасні трактори, 16 комбайнів та 19 сівалок, а також іншу важку сільськогосподарську техніку.

Якщо 15 років тому про «Урожай» мало хто знав, то сьогодні це потужна компанія, яка дбає не лише про власний розвиток, а є надійним плечем для сільських громад. Торік, приміром, на розвиток соціальної сфери компанія витратила 6,5 млн грн. Ще понад 80 млн грн надійшло в громади як місцеві податки і збори, сплачені «Урожаєм» в результаті його діяльності.

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Коментарі  

 
0 #1 Не псуйте апетит! 29.03.2017 08:24
"Значний проміжок часу, за який підприємство піднялося, стало на ноги і рушило своїм нешвидким, але впевненим кроком. Наче вчора відсвяткували в тісному колі однодумців офіційне народження ТОВ «НВФ «Урожай»."(с)
І наче газету "Черкаська правда" за 1975 рік прочитав :-x Саме час попросить поставить пісню Кобзона "Ето празднік со слєзамі на глазах". ;-)
Хороша дата і підприємство хороше, але чому ж так заунивно-совково написано?!!
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