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РЕЗОНАНС

Дорожникам для очищення доріг від снігу бракує людей і техніки
16.01.2017 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (7)
На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак... Детальніше
«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (13)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (32)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше
Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»
29.12.2016 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (7)
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що... Детальніше
«Недоколихані» реформи: щоб розпочинати нові перетворення в медицині, треба завершити попередні
23.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (8)
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини... Детальніше

ТАБЛОЇД

Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії

Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна
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ПРЯМА МОВА
Вака:
«Що таке «іржавий автопарк»?
Майборода:
Яким бути бюджету розвитку по галузі «охорони здоров`я» на 2017 рік?
Філенко:
Хочу, щоб мене ждали ще!
Фомічова:
Місто, неприязне до дитини

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