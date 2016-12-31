31.12.2016 |
Артур ПРІХНО |
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на...
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29.12.2016 |
Максим СТЕПАНОВ |
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не...
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29.12.2016 |
Назарій ВІВЧАРИК |
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що...
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23.12.2016 |
Максим СТЕПАНОВ |
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини...
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14.12.2016 |
Максим СТЕПАНОВ |
Черкаси – місто патріотичне, 17-та школа – одна з найкращих. А от на поведінку вчительки, яка кричала на учнів, потрібно належно відреагувати. Ці тези невтомно повторювали під час наради в міській раді 13 грудня педагоги,...
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