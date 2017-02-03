03.02.2017 |
Віолетта КІРТОКА |
23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А...
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02.02.2017 |
ПРОЧЕРК |
Інтенсивні бої в промзоні Авдіївки, які розгорнулися рано вранці в неділю, 29 січня, забрали життя 9 українських воїнів. Серед них троє – з Черкащини.
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16.01.2017 |
Назарій ВІВЧАРИК |
На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак...
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31.12.2016 |
Артур ПРІХНО |
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на...
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29.12.2016 |
Максим СТЕПАНОВ |
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не...
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