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Дорожникам для очищення доріг від снігу бракує людей і техніки
16.01.2017 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (7)
На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак... Детальніше
«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (14)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (32)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше
Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»
29.12.2016 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (9)
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що... Детальніше
«Недоколихані» реформи: щоб розпочинати нові перетворення в медицині, треба завершити попередні
23.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (8)
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини... Детальніше

ТАБЛОЇД

Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?

Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

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Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)

  • Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?

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  • Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

    26 січня 2017, 09:00

  • Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії

    23 січня 2017, 11:43

  • Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)

    19 січня 2017, 10:25
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Полозов:
Проблема сміття в Україні є загальнодержавною
Коваленко:
Крути в Старосіллі
Вака:
«Що таке «іржавий автопарк»?
Майборода:
Яким бути бюджету розвитку по галузі «охорони здоров`я» на 2017 рік?

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