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РЕЗОНАНС

«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (13)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (28)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше
Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»
29.12.2016 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (5)
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що... Детальніше
«Недоколихані» реформи: щоб розпочинати нові перетворення в медицині, треба завершити попередні
23.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (7)
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини... Детальніше
У черкаській мерії захищали честь міста і 17-ої школи. Вчительку критикували
14.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (32)
Черкаси – місто патріотичне, 17-та школа – одна з найкращих. А от на поведінку вчительки, яка кричала на учнів, потрібно належно відреагувати. Ці тези невтомно повторювали під час наради в міській раді 13 грудня педагоги,... Детальніше

ТАБЛОЇД

Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України

Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою

Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)

Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна

  • Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України

    06 січня 2017, 08:05

  • Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою

    04 січня 2017, 13:07

  • Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)

    17 грудня 2016, 17:27

  • Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна

    14 грудня 2016, 12:29
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Із зони АТО в декрет, - відомий письменник у Черкасах презентував книгу
13.12.2016  | Артур ПРІХНО
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ПРЯМА МОВА
Хлипавка:
Контрасти медицини
Тищенко:
Як я до лікаря ходив
Вовк:
Вразила чуйність черкащан, яка свідчить про довіру!
Пасічник:
Кілька питань по Олесю
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