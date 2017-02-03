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«Пане капітане... ти завжди будеш для мене з великої літери»
03.02.2017 |  Віолетта КІРТОКА |  Додати коментар
23-річний заступник комбата Андрій Кизило загинув на "промці" в Авдіївці. Про офіцера розказали його друг та командир. Нагородна рада недержавного ордена "Народний герой України" одностайно прийняла рішення 10 лютого у Черкасах нагородити офіцера посмертно. А... Детальніше
В Авдіївці загинули бійці з Черкащини. Згадати кожного
02.02.2017 |  ПРОЧЕРК |  Коментарі (3)
Інтенсивні бої в промзоні Авдіївки, які розгорнулися рано вранці в неділю, 29 січня, забрали життя 9 українських воїнів. Серед них троє – з Черкащини. ... Детальніше
Дорожникам для очищення доріг від снігу бракує людей і техніки
16.01.2017 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (7)
На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак... Детальніше
«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (14)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (32)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше

ТАБЛОЇД

Черкаське подружжя працює в дорозі та подорожує світом

Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?

Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії

  • Черкаське подружжя працює в дорозі та подорожує світом

    03 лютого 2017, 09:17

  • Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?

    28 січня 2017, 11:43

  • Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки

    26 січня 2017, 09:00

  • Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії

    23 січня 2017, 11:43
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Крути в Старосіллі
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«Що таке «іржавий автопарк»?
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