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РЕЗОНАНС

«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (4)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (25)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше
Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»
29.12.2016 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (5)
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що... Детальніше
«Недоколихані» реформи: щоб розпочинати нові перетворення в медицині, треба завершити попередні
23.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (7)
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини... Детальніше
У черкаській мерії захищали честь міста і 17-ої школи. Вчительку критикували
14.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (27)
Черкаси – місто патріотичне, 17-та школа – одна з найкращих. А от на поведінку вчительки, яка кричала на учнів, потрібно належно відреагувати. Ці тези невтомно повторювали під час наради в міській раді 13 грудня педагоги,... Детальніше

ТАБЛОЇД

Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)

Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна

Із зони АТО в декрет, - відомий письменник у Черкасах презентував книгу

Як черкаська модель потрапила на обкладинки світових глянців

  • Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)

    17 грудня 2016, 17:27

  • Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна

    14 грудня 2016, 12:29

  • Із зони АТО в декрет, - відомий письменник у Черкасах презентував книгу

    13 грудня 2016, 09:33

  • Як черкаська модель потрапила на обкладинки світових глянців

    04 грудня 2016, 12:53
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30.11.2016  | ПРОЧЕРК
Наталія Сумська в новому серіалі зіграла сільську вчительку із Черкащини
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Войцехівський:
Чекаємо, що у людей з'явиться впевненість у завтрашньому дні
Пилипчинець:
П'ять автівок з двома десятками озброєних
Стадник:
А хочете мою позицію?
Шакін:
Реаліті-шоу «совкового періода»?
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