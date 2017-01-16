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РЕЗОНАНС

Дорожникам для очищення доріг від снігу бракує людей і техніки
16.01.2017 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (5)
На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо. Все те, що нібито і є властивим для зими. Однак... Детальніше
«Згадати все», - «Прочерк» підводить підсумки року
31.12.2016 |  Артур ПРІХНО  |  Коментарі (13)
Підходить до завершення 2016 рік, який для черкащан був доволі насиченим подіями у політичній, спортивній, культурній та інших сферах. Редакція «Прочерку» пропонує своїм читачам пригадати найяскравіші та найбільш напружені моменти року, що минає, визначивши на... Детальніше
Депутатові подарували магазин. Благодійність чи рейдерство?
29.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (32)
За рік в Україні зафіксовано близько 3000 рейдерських захоплень, із них 2700 стали успішними. Ці слова заступника міністра юстиції з питань державної реєстрації Павла Мороза чудово ілюструються цілою низкою подій на Черкащині. В людей не... Детальніше
Валерій Лютий: «Вище керівництво бачить мене у Черкасах»
29.12.2016 |  Назарій ВІВЧАРИК |  Коментарі (7)
Валерій Лютий точно впевнений, що втримається на посаді. «Принаймні до кінця Нового року», - каже сміючись. Водночас, чи обійматиме посаду наступного року, покаже час. Нині він для області зовсім нова людина. Але дає зрозуміти, що... Детальніше
«Недоколихані» реформи: щоб розпочинати нові перетворення в медицині, треба завершити попередні
23.12.2016 |  Максим СТЕПАНОВ |  Коментарі (8)
«У всіх уже в печінках сидять реформи, які починаються і ніколи не завершуються», – ці слова прем’єр-міністра Володимира Гройсмана якнайкраще характеризують те, що відбувається в галузі охорони здоров’я в останні роки. Всі спроби реформування медицини... Детальніше

ТАБЛОЇД

Як черкащани на день Водохрещі в ополонці купаються (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Як черкащани у Кропивницькому колядували

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  • Як черкащани у Кропивницькому колядували

    13 січня 2017, 17:06

  • Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України

    06 січня 2017, 08:05

  • Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою

    04 січня 2017, 13:07
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Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)
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Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна
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ПРЯМА МОВА
Фомічова:
Місто, неприязне до дитини
Полозов:
Незважаючи на мораторій на продаж землі, боротьба за неї продовжується
Юхно:
Мені не шкода додаткових 50 коп. на тролейбус
Хлипавка:
Контрасти медицини

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