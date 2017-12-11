На Черкащині очікується хмарна погода з періодичними дощами та мокрим снігом

Вдень 10 грудня, внаслідок виходу невеликого за розмірами, але дуже активного циклону з Балкан, погода в регіоні різко погіршилася. Випадали дощі при температурі +3..5º, які перейшли у сильний мокрий сніг та сніг. Температура знизилася до -1-4º. Видимість в опадах погіршувалась до 500-1000 м, метеостанції фіксували налипання мокрого снігу з діаметром відкладень 6-8 мм, на дорогах утворилась ожеледиця. Перехід вітру з південно-західного напрямку на північно-західний супроводжувався посиленням до 17 м/с.

За даними метеостанцій області, за добу 10 – ніч 11 грудня опадів випало від 10 до 27 мм або 20-55% місячної норми.

На ранок 11 грудня по області залягає сніговий покрив висотою 5-15 см, промерзання грунту відсутнє.

Про ускладнення погоди Черкаський обласний гідрометцентр попередив органи публічної влади області та населення 08.12.2017 о 13 год. 58 хв.

За даними управління ДСНС в області, сьогодні на 6 год. ранку без світла залишається 150 населених пунктів області.

За прогнозом, циклон з негодою відійшов за межі Черкаської області на північний схід. Ще сьогодні Черкащина знаходитиметься під впливом його тилової частини, тому утримається слабко морозна погода -1-4º, без опадів, вітер північно-західного напрямку 7-12 м/с.

12 грудня на погоду впливатиме виступ антициклону з південного заходу, температура почне підвищуватися, її денні значення сягатимуть +2..4º, опади не прогнозуються.

Із середи і до кінця поточного тижня на погоду нашого краю будуть впливати атлантичні циклони та їх атмосферні фронти. Тому очікується хмарна погода з періодичними дощами та мокрим снігом. При цьому денна температура становитиме +6..8º.

Внаслідок очікуваного потепління наявний сніговий покрив зійде. А враховуючи, що ґрунт ще не встиг промерзнути та не перезволожений з осені, талі води добре ним поглинатимуться. Однак, вода при сніготаненні спричинятиме незручності пішоходам та додаватиме роботи комунальникам.

Про це інформують в Черкаському обласному гідрометцентрі

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