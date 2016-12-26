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«Відірвали ґудзика», - біля управління обласної поліції виникла сутичка (ФОТО, ВІДЕО)

26 грудня 2016, 09:00 Новини Черкас та Черкаської області

Біля управління поліції Черкаської області сьогодні зібрались більше десятка активістів, які знову мітингували проти призначення начальником управління Валерія Лютого.

Серед них були і депутати обласної ради від ВО «Свободи» Сергій Воронов та Юрій Ботнар. Активісти хотіли зайти до приміщення управління поліції, проте правоохоронці їх не пускали, а радили йти в громадську приймальню. Врешті, виникла сутичка, поліцейські намагались виштовхати активістів з порогу приміщення.

Як поскаржився тим же активістам заступник начальника ГУНП Віктор Іванько, у ході сутички йому відірвали ґудзика.

Депутат Юрій Ботнар вказав Віктору Іваньку на порушення закону, мовляв, поліція не має права не пускати депутата обласної ради до приміщення управління поліції. Іванько ще раз запропонував Ботнару піти до громадської приймальні.

Натомість депутат вимагав зустрічі із Валерієм Лютим.

- Я, як депутат обласної ради, хочу обговорити з ним ситуацію, що склалась, чому у людей виникає незадоволення, а ви тільки розбурхуєте суспільство, - сказав Ботнар.

Врешті, двох депутатів пропустили до приміщення.

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Коментарі  

 
+9 #3 владимир 26.12.2016 09:53
МІТИНГ : НЕ ТРАТЬТЕ КУМЕ СИЛИ , СПУСКАЙТЕСЯ НА ДНО ! або ПОЕЗД УШЕЛ ,,,
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+10 #2 Коваль 26.12.2016 09:32
Таке враження, що хтось свідомо хоче зробити Черкаси гарячою точкою в центрі України
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+8 #1 * 26.12.2016 09:17
Ботнара колись же таки хтось ушатає!
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