Міська влада хоче власну систему відслідковування громадського транспорту

Черкаська міська влада вважає, що місто повинно мати систему GPS-моніторингу громадського транспорту, яка належала б міській владі. Безкоштовна ж система MapaMagic, яка діє в Черкасах кілька місяців, в мерії викликає численні запитання. Про це йшлося під час прес-конференції 26 грудня.





Як відомо, лідер проекту MapaMagic Віктор Євпак повідомив, що через протидію керівництва Черкас змушений закрити проект MapaMagic . За словами пана Євпака, його проект для Черкас є повністю безкоштовним, і від міської влади було потрібне лише сприяння в тому, щоб долучити до проекту всі підприємства-перевізники. Але цього зроблено не було; натомість місто почало розглядати альтернативні проекти GPS-моніторингу громадського транспорту.

Керівництво міста має свої аргументи.

– Коли буде проведено транспортну реформу, власником програмного забезпечення буде або КП «Черкасиелектротранс», або міська рада, яка може його під себе обновляти, переробляти! – наголосив заступник міського голови Руслан Сотуленко. – Ми повинні бути незалежними від зовнішнього середовища. Доцільно, щоб усе було на балансі міськради або комунального підприємства. Тоді місто матиме стратегічну незалежність.

Пан Сотуленко додав, що «буде конкурс, який визначить, за скільки місто купить цей софт – за копійку чи за сто тисяч».

Міський голова Анатолій Бондаренко скандал, який назріває через закриття MapaMagic, називає «політичним приводом».

– Ми не заперечуємо проти впровадження цих систем, – сказав Анатолій Васильович. – Але можна впроваджувати те, що ти місту безкоштовно передаєш. Але якщо ти хочеш на громадському транспорті покористуватися, обкатати свою систему, а потім шантажувати місто і продати, то це – інші речі.

Мер сказав, що не давав Віктору Євпаку жодних гарантій.

– На бумазі, письмово ви отримували гарантії? – запитав він підприємця. – Не отримували. Значить, якщо вам потрібен політичний привід і просто шантаж, так і скажіть... А хто хабарники тут, хто впроваджує... то оці люди, напевне, найбільше зробили для міста.

У свою чергу Віктор Євпак наголосив, що місто не має ані коштів на утримання потрібного для GPS-моніторингу сервера, ані можливостей оплачувати роботу фахівців належного рівня. Натомість є приклади ефективної роботи для соціальних потреб приватних програмних продуктів, наприклад, «ProZorro».

Під час сьогоднішньої прес-конференції керівники транспортної галузі міста під напором самого Віктора Євпака, журналістів та громадських діячів давали пояснення. Вони то казали, що претензій до MapaMagic не мають, і Євпак сам вирішив припинити проект, то звинувачували його в тому, що застосовує не сертифіковані в Україні трекери, то говорили, що не проти участі Євпака в транспортній реформі, то наголошували на тому, що MapaMagic мала б перейти у власність міста.

Сам же пан Євпак сказав, що стомився від багатомісячних суперечок з черкаською владою. Як пояснив підприємець, він сподівався безкоштовно запустити MapaMagic у Черкасах, після чого продавати систему в інші міста – вже за гроші. Але в разі, якщо місту не потрібна безкоштовна система відслідковування громадського транспорту, то він наполягати не може, хоча й витратив на проект близько 40 тисяч доларів власних грошей, а жителі міста вже звикли до переваг MapaMagic.

Натомість, місто має щодо транспортної реформи грандіозні плани. Так, директор «Черкасиелектротрансу» Петро Кучер розповів, що міський голова доручив йому вивчити досвід міст України та ближнього зарубіжжя.

– Транспортна реформа передбачає комплекс дій. Для того, щоб Черкаська міська рада могла управляти в місті транспортом загального користування, їй необхідний інструмент – диспетчерська. Крім того, необхідний облік перевезених пасажирів і електронні системи оплати за проїзд, – сказав Петро Кучер.

Як роз’яснив директор «Черкасиелектротрансу», до автоматизованої системи диспетчерського управління громадським транспортом, створення якої заплановане в Черкасах, входять облік та регулювання роботи транспорту, звітність по кілометрах і годинах роботи, нарахування заробітної плати через електронні системи.

– Сюди також входить сповіщення через супутник в салон пасажирам через транспортне телебачення про зупинки, надання інформаційного забезпечення мешканцям міста через додатки про проходження транспорту в місті. Наступним етапом передбачається електронна система збору виручки та обліку пасажирів. Ці всі пропозиції надані депутатам для розгляду. Буде прийнято відповідне рішення, – розповів Петро Кучер.

За словами керівника «Черкасиелектротрансу», впровадження цих заходів буде коштувати 25-30 млн грн.

Коли його запитали, чому, попри всі нормативні документи і рішення міської ради, в транспорті досі не оголошують зупинок, пан Кучер відповів, що оголошення через мікрофон вже застаріле, і на часі – оголошення через супутник.

Не менш показовими були й інші відповіді керівників транспортної галузі. Так, на запитання, чому маршрутки зупиняються не на всіх зупинках, начальник управління транспорту департаменту ЖКК Віталій Москаленко відповів, що вони мусять зупинятися. Коли буде диспетчерська, це можна буде відслідковувати.

А на запитання, чому досі на зупинках не вивішено графік руху маршруток, було повідомлено, що це питання уже розв’язується, і впродовж місяця-двох буде розв’язане. Однак Петро Кучер додав, що вивішування оголошень на зупинках – це старий дідівський метод, а нині все повинно бути в електронному форматі.

– Для того і робиться транспортна реформа, щоб не виникало таких запитань, які ви задаєте! – підсумував Руслан Сотуленко.



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