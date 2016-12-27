Частина громадських організацій виступила на підтримку Лютого

Представники громадських організацій, які закликають припинити протести проти призначення Валерія Лютого начальником ГУ НП в Черкаській області, провели сьогодні прес-конференцію у приміщені інформаційного агентства «Вичерпно».





Голова правління ГО «Об’єднання воїнівреформаторів» Сергій Лугеря заявив, що попередня діяльність Валерія Лютого різними людьми оцінюється по-різному, і це зрозуміло, оскільки поліцейський не може всіх влаштовувати. Сам Лугеря підтримує Лютого.

За його словами, він поділяє багато пунктів із програми тих, хто вчора блокував роботу поліції, але всі питання вирішувати протистояннями не можна.

- Ми все боремося за якісь призначення, весь час проводимо якісь розборки, всі нам не такі,- сказав Сергій Лугеря, - але ж призначати скрізь людей, які подобаються усім неможливо.

Він нагадав, що у зв’язку із новорічними святами роботи поліції додається, а тому необхідно подбати про заходи безпеки.

Сергій Лугеря нагадав, що представлення Лютого відбулось у суботу і багато хто про це знав, тому бурна реакція в понеділок йому незрозуміла.

На думку голови координаційної ради учасників АТО в Черкаській області Олександра Тихонова, перше ніж протестувати, Валерію Лютому потрібно надати можливість проявити себе. Крім того, на думку Тихонова, громаду представляють не активісти організацій, а депутати місцевих рад, тому він запропонував провести слухання за участі Валерія Лютого в місцевих радах Черкащини.

Голова ГО «Громадський блокпост» Оксана Циганок зазначила, що їй хотілося б, щоб на посаду начальника обласного ГУ НП влада знайшла кращу кандидатуру. І прикро, що влада в черговий раз «начхала» на думку громадськості. Пані Циганок зокрема насторожує те, що Лютий тривалий час керував одним із найкорумпованіших підрозділів поліції – ДАІ. Водночас понеділкова акція для пані Циганок незрозуміла.

- Керівник поліції нам потрібен, бо в нас безлад, на вулицю страшно виходити. Ситуація в Княжичах показує, що поліцію повинні очолювати професіонали, а не просто молоді чесні люди.

Спеціальний уповноважений ГО «Громадський контроль» Юрій Земляков нагадав, що в силових структурах повинно панувати єдиноначалля, відповідальність за діяльність чи бездіяльність людей бере на себе керівник.

Найрадикальнішу позицію висловив представник ветеранської організації ВДВ Володимир Бовсуновський. Він сказав, що він та його побратими більше не дозволять нікому палити біля поліції фаєра.

- Не треба доводити нас до цього,- з рішучістю в голосі сказав пан Бовсуновський.

Водночас всі громадські організації наполягають на тому, щоб Валерій Лютий робив усе можливе для того, щоб знайти порозуміння і організувати співпрацю з громадськістю.



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