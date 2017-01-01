У Черкасах урочистим маршем відсвяткували день народження Бандери (ФОТО)

1 січня близько сотні черкащан, попри те, що захід відбувався в перший день нового 2017 року, прийшли, аби відзначити дату народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка черкаської «Свободи».





Хід розпочався від площі Хмельницького та завершився урочистим віче біля пам'ятного знаку Степану Бандері та Роману Шухевичу.

До черкаських свободівців також приєдналися побратими з Канівщини, Сміля нщини та Чорнобаївщини.

Поважним гостем маршу був Федір Ількович Ворощук, політв’язень радянських таборів та підпільник Організації Українських Націоналістів.

Організували захід Черкаська «Свобода», ВГО «Сокіл» Черкащина та Об'єднання українок «Яворина» Черкащини. Також до організаторів приєдналась МГО «Національний Альянс».



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