реклама
5TV
реклама

У Черкасах урочистим маршем відсвяткували день народження Бандери (ФОТО)

01 січня 2017, 23:25 Новини Черкас та Черкаської області

1 січня близько сотні черкащан, попри те, що захід відбувався в перший день нового 2017 року, прийшли, аби відзначити дату народження провідника українських націоналістів Степана Бандери. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка черкаської «Свободи».

Бандер

Бандер2 Хід розпочався від площі Хмельницького та завершився урочистим віче біля пам'ятного знаку Степану Бандері та Роману Шухевичу.

До черкаських свободівців також приєдналися побратими з Канівщини, СміляБандер3нщини та Чорнобаївщини.

Поважним гостем маршу був Федір Ількович Ворощук, політв’язень радянських таборів та підпільник Організації Українських Націоналістів.

Організували захід Черкаська «Свобода», ВГО «Сокіл» Черкащина та Об'єднання українок «Яворина» Черкащини. Також до організаторів приєдналась МГО «Національний Альянс».

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Інші матеріали по темі:

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Фаєр-шоу та феєрверк – у Черкасах запалала головна ялинка міста (ФОТО, ВІДЕО)
Фреймут зайшла у гості до Бондаренка, а її агенти ловили мера в лазні. Реакція черкащан різна
Із зони АТО в декрет, - відомий письменник у Черкасах презентував книгу
Театр
Loading...