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Батьки чоловіка, що загинув під нічним клубом, не можуть добитися справедливості (ексклюзивне відео)

09 січня 2017, 12:30 Новини Черкас та Черкаської області

Після смерті рідного сина, Сергія Бондаренка, якого вбили біля черкаського нічного клубу 15 жовтня 2016 року, минуло майже три місяці, а батьки досі не можуть добитися справедливості ні від суддів, ні від поліцейських, пише видання «ВиЧЕрпно».

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Речі загиблого Сергія, які знаходились у гардеробній «Рефлекшена», зникли. Поліцейські забрали та досі не повернули їх батькам. Крім того, срібний ланцюжок, який був на шиї сина, теж зник, тільки вже у лікарні.

– Ми стикаємось з однією тільки несправедливістю. Справу в суді затягують, ми кричимо, а нас ніхто не чує та й не хочуть чути! Та ще й речі сина не віддають, — бідкається мати загиблого Сергія Тетяна Бондаренко, яка звернулася до журналістів, щоб привернути увагу і справа не пішла у забуття.

До відома, судове засідання, на якому вирішуватимуть подальшу долю підозрюваного у вбивстві Іллі Новікова, відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, що перше судове засідання про зміну запобіжного заходу для підозрюваного, підозріло затягувалося. Клопотання прокуратури стосовно підозрюваного у вбивстві хлопця біля нічного клубу в Черкасах задовольнити частково. Підозрюваного залишили під домашнім арештом до 17 грудня.

Як повідомляє телеканал TV100, судова-медична експертиза показала у загиблого: забій головного мозку,крововилив під оболонки головного мозку,перелом кісток склепіння та основи черепа,використання тупого предмета з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

Також телеканал публікує відео розправи над хлопцем

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Коментарі  

 
0 #7 Урюк 12.01.2017 16:28
В даному випадку "Colt" найкраща справедливість.
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0 #6 ВІРА 12.01.2017 16:28
Судді судять не по законам, а так, як їм заманеться.
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+2 #5 активіст 10.01.2017 17:29
Аууууу!!! Ви де??? Розумію подія в 17-й школі неординарна, вчитель образила ученицю і ніяк не можуть вгомониться, тут батьки просять, справедливого покарання для вбивці. Де ж ви куплені патріоти, продажні депутати, люблячі батьки, ви що чекаєте, що завтра таке горе спіткає вас???
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+1 #4 Громадянин 10.01.2017 12:54
Ось у цій справі прокуратура має показати свою принципову позицію, про яку так часто люблять згадувати у прес-службі прокуратури області!
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+10 #3 Степаныч 09.01.2017 17:53
Журналисты, поднимите эту тему во всех общеукраинских СМИ, чтобы убийца не избежал заслуженного наказания! Вот о чём нужно говорить, а не забивать людям головы псевдопроблемам и!
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+10 #2 Олександр 09.01.2017 16:56
Шокер , рація і форма от і вся РЕФОРМА
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+8 #1 депутат 09.01.2017 14:51
Думаю, когось переконувати, щось доводити немає смислу. До того часу, поки такі судді як Бащенко, будуть здійснювать правосуддя, нічого не зміниться. Тому звертаюсь до депутатів різних рівнів, політичних партій, громадських організацій, громадських активістів, просто небайдужих людей, допомогти як цим батькам, так і іншим людям позбавившись, від таких негідників.
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