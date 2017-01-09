Батьки чоловіка, що загинув під нічним клубом, не можуть добитися справедливості (ексклюзивне відео)

Після смерті рідного сина, Сергія Бондаренка, якого вбили біля черкаського нічного клубу 15 жовтня 2016 року, минуло майже три місяці, а батьки досі не можуть добитися справедливості ні від суддів, ні від поліцейських, пише видання «ВиЧЕрпно».







Речі загиблого Сергія, які знаходились у гардеробній «Рефлекшена», зникли. Поліцейські забрали та досі не повернули їх батькам. Крім того, срібний ланцюжок, який був на шиї сина, теж зник, тільки вже у лікарні.

– Ми стикаємось з однією тільки несправедливістю. Справу в суді затягують, ми кричимо, а нас ніхто не чує та й не хочуть чути! Та ще й речі сина не віддають, — бідкається мати загиблого Сергія Тетяна Бондаренко, яка звернулася до журналістів, щоб привернути увагу і справа не пішла у забуття.

До відома, судове засідання, на якому вирішуватимуть подальшу долю підозрюваного у вбивстві Іллі Новікова, відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, що перше судове засідання про зміну запобіжного заходу для підозрюваного, підозріло затягувалося. Клопотання прокуратури стосовно підозрюваного у вбивстві хлопця біля нічного клубу в Черкасах задовольнити частково. Підозрюваного залишили під домашнім арештом до 17 грудня.

Як повідомляє телеканал TV100, судова-медична експертиза показала у загиблого: забій головного мозку,крововилив під оболонки головного мозку,перелом кісток склепіння та основи черепа,використання тупого предмета з метою вбивства чи нанесення ушкоджень.

Також телеканал публікує відео розправи над хлопцем



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