Офіційно. Проїзд у черкаських маршрутках стане дорожчим з 21 січня (уточнено)

Як повідомив Віталій Москаленко, начальник управління транспорту міської ради, рішення про зростання вартості проїзду в Черкасах набуває чинності з 21 січня 2016 року. Тобто через десять днів із моменту опублікування в друкованих ЗМІ.

Нагадаємо, що із липня 2015 року містяни сплачували 3 грн.

Перевізники вимагали підняття тарифу у зв'язку із вартістю цін на пальне та підвищенням мінімальної заробітної плати працівникам. Інакше вони заявляли, що можуть перестати випускати маршрутки у рейси.

Члени виконавчого комітету лише із третьої спроби зуміли ухвалити таке потрібне рішення для перевізників. Основні притензії з боку окремих членів виконкому були такі, що перевізники не якісно надають послуги із перевезення населення та ігнорують пункти договору, який було підписано із міськрадою.



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