реклама
5TV
реклама

Офіційно. Проїзд у черкаських маршрутках стане дорожчим з 21 січня (уточнено)

16 січня 2017, 10:54 Новини Черкас та Черкаської області

Як повідомив Віталій Москаленко, начальник управління транспорту міської ради, рішення про зростання вартості проїзду в Черкасах набуває чинності з 21 січня 2016 року. Тобто через десять днів із моменту опублікування в друкованих ЗМІ.

1484549627-830

Нагадаємо, що із липня 2015 року містяни сплачували 3 грн.

Перевізники вимагали підняття тарифу у зв'язку із вартістю цін на пальне та підвищенням мінімальної заробітної плати працівникам. Інакше вони заявляли, що можуть перестати випускати маршрутки у рейси.

Члени виконавчого комітету лише із третьої спроби зуміли ухвалити таке потрібне рішення для перевізників. Основні притензії з боку окремих членів виконкому були такі, що перевізники не якісно надають послуги із перевезення населення та ігнорують пункти договору, який було підписано із міськрадою.

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
0 #1 стабилизец 16.01.2017 11:21
Стало быть, решение пока не обжаловано, всем нравиццо, хотя не аргументировано никакими проверенными расчетами. продолжаем ныть и затягивать паскы. :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Як черкащани у Кропивницькому колядували
Черкаські «Golden Ladies» посіли друге місце у конкурсі на кращу групу підтримки України
Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою
Театр
Loading...