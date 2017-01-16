Фахівець відзвітував про кількість постраждалих від зими

На різдвяні свята в період з 6 по 11 січня на Черкащині було значне погіршення погодних умов, а це снігопади, посилення вітру, зниження температури тощо.



Як поінформував на нараді в ОДА виконуючий обов'язки начальника управління цивільного захисту ОДА Микола Шевчук, незважаючи на те, що пониження температури носило короткочасний характер, до лікувальних закладів області звернулося з обмороженнями 24 особи, з них госпіталізовано 22 особи. Саме тому необхідно створити умови для тимчасового перебування людей, які в період значного зниження температур матимуть можливість обігрітися та отримати теплі харчі. А тому в населених пунктах області розгорнуто 336 стаціонарних пунктів обігріву.

Він також повідомив, що з 1 січня цього року на Черкащині сталося 52 пожежі, в яких загинуло 10 осіб. Тож Шевчук наголосив і на проблемі експлуатації електричних опалювальних приладів та пічного опалення.

– Необхідно посилити роз’яснювальну роботу під час користування опаленням, – сказав Шевчук.

Голова Черкаської облради Олександр Вельбівець поцікавився, скільки за статистикою з початку року сталося ДТП? Цього доповідач не знав, а Вельбівець зазначив, що ця страшна статистика могла б бути ще гіршою.

– Погано, що немає такої статистики, бо кількість жертв в ДТП, очевидно, перевищує кількість тих, що загинули від пожеж. Тому питання розчистки доріг має набагато більшу вагу, ніж нам здається, – зазначив Вельбівець. – І я сам став свідком ДТП, в якій загинула людина. Бо дороги не були почищені своєчасно.



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