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На Драбівщині горіла церква (ФОТО, ВІДЕО)

19 січня 2017, 09:55 Новини Черкас та Черкаської області

18 січня, о 12:17 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Черкаській області надійшла інформація, що в Драбівському районі, в с. Мехедівка, виникла пожежа в будівлі церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Будівля не є пам’яткою архітектури, повідомляють у прес-службі управління ДСНС в області.

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Пожежа виникла ще близько 11:30. Проте спочатку місцеві жителі намагались самостійно її ліквідувати.

О 14:10 пожежу площею близько 500 кв.м. локалізовано, а о 16:22 – ліквідовано.

Загиблих та потерпілих немає.

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

На місці пожежі працює мобільно-оперативна група управління.

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