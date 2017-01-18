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Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

18 січня 2017, 18:34 Новини Черкас та Черкаської області

Виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.

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Про це пише видання Наші Гроші з посиланням на «Кропиву».

В кінці минулого вересня депутати Черкаської міськради виділила безкоштовно п’ятьом громадянам по 10 соток в Соснівці, де ринкова вартість землі складає $5-7 тис за сотку

Дві ділянки були виділені Григорію Заїчку та Сергію Заяцю, але вже через два місяці власником цієї землі став брат мера Черкас Анатолія Бондаренка – Микола Бондаренко.

Заїчко є мешканцем селища Лисянка, звідки родом і міський голова Черкас. Також Заїчко один із засновників ТОВ «Промбудіндустрія», яке виграє підряди на виконання робіт в Черкасах і з яким місцеві ЗМІ пов’язують депутата Черкаської міської ради від ВО «Батьківщина» Юрія Тренкіна. Микола Бондаренко також в 2010-2015 роках був депутатом Лисянської райради від «Батьківщини».

Заяць  є співзасновником юридичної фірми «Авента-центр», що зареєстрована в Черкасах.

Власником ще двох ділянок, які безкоштовно в вересні виділила міськради, нині є Тетяна Тебякіна, рідна тітка заступника міського голови Черкас Романа Буданцева. 10 соток вона отримала від депутатів у вересні, а ще 10 соток купила у Вікторії Крітевич, якій міськрада дала землю безкоштовно. При цьому, угоду купівлі-продажу Тебякіна уклала 22 листопада, в цей же день власником ділянок став і вищезгаданий брат мера Черкас Микола Бондаренко.

П’ята ділянка, яку депутати безкоштовно виділили Сергію Демченко, також вже змінила свого власника. В грудні ним став Микола Гончар.

Нотаріальні операції по договорах купівлі-продажу даних ділянок здійснював один і той же приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Фіщук С.О.

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Коментарі  

 
0 #32 Верник 19.01.2017 10:40
Цитую депутат:
Зрозуміло, що це стара схема, отримують землю підставні особи, потім продав, подарував, поміняв, і земелька вже переходить в потрібні руки, під виглядом того, що вже ніхто нічого не розбере. Якщо цей клубочок розмотать, а я думаю, що Лютому це має бути під силу, тим більше він людина нова немає ні кумів, ні сватів, то для багатьох стаття в КК України знайдеться.

погано те, що тут все тіпа законно... депутати голововали, які предяви до мера...
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+5 #31 кеша 19.01.2017 10:04
Бачили очі що брали - то тепер їжте щоб повилазили.
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+4 #30 Марина 19.01.2017 09:58
Цитую Черкащанка.:
Собака лает,а караван идёт!Этой мрази по хрену все наши гневные высеры,поскольк у им от них ни холодно, ни жарко.

Согласна!5 статью конституции никто не отменял,пора уже воспользоваться ею.
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+4 #29 007 19.01.2017 09:56
Цитую Кропива:
Як голосували депутатські фракції?

Питання по даних 5 земельних ділянках були включені у згруповані питання, голосували за: БПП – 4; Батьківщина – 6; ПВД – 5; Свобода – 5; Черкащани – 4; Самопоміч – 1; Укроп – 3; РПЛ – 1. Всього 29 за.
Поки що обираємо падлюк.

Якщо можна і прізвища "депутатів". Народ повинен знати своїх героїв - падл..к продажних.
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+2 #28 депутат 19.01.2017 09:54
Зрозуміло, що це стара схема, отримують землю підставні особи, потім продав, подарував, поміняв, і земелька вже переходить в потрібні руки, під виглядом того, що вже ніхто нічого не розбере. Якщо цей клубочок розмотать, а я думаю, що Лютому це має бути під силу, тим більше він людина нова немає ні кумів, ні сватів, то для багатьох стаття в КК України знайдеться.
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+2 #27 007 19.01.2017 09:54
Цитую Эксперт:
Цитую Сергій:
Ну що, де та Свобода в особі Воронова будеш відстоювати Сосновку чи вже страшно стало?

А ты?Или пистеть,не мешки таскать.Давай прояви себя,оторви свою грёбанную сраку от кресла и вперёд!

Так вони і вмуєть лише пистеть. Нехай зараз ідуть до мера і виявляють свою громадську позицію. Чи капуста їм зайшла і вже вони в дупу язики засунули.
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+4 #26 YouMustMurder 19.01.2017 09:44
Электорат Бондаренка, да и всего БЮТ надо лишить избирательных прав
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+7 #25 стабилизец 19.01.2017 09:41
Цитую Верник:
Бондаренко!!! тебе, мудаку люди доверие оказали... в общем - последний срок твой.

до конца срока от чухрасс одни пеньки да ямы останутся.
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+7 #24 рукописи не горять 19.01.2017 09:30
Це айсберг. Занурюйтеся глибше. За часів Волошина - Одарича факти ще ті спливуть . Стане зрозумілим, чому генплан міста постійно міняють і хто за цим стоїть.
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+9 #23 MICHAEL 19.01.2017 09:23
Це не жах, це чистої води корупція, яка пронизала наше суспільство.Якщо крадуть наверху, то на місцях однозначно будуть красти. Там хтось думає, що Лютий візьме на замітку, ні - не візьме, бо йому з часом теж потрібно буде звертатись до міської ради за землею або іншою "халявою",так само і "Свободі", яка нещодавно кричала "Банду геть!", а зараз чомусь не кричить
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