Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.





Про це пише видання Наші Гроші з посиланням на «Кропиву».

В кінці минулого вересня депутати Черкаської міськради виділила безкоштовно п’ятьом громадянам по 10 соток в Соснівці, де ринкова вартість землі складає $5-7 тис за сотку

Дві ділянки були виділені Григорію Заїчку та Сергію Заяцю, але вже через два місяці власником цієї землі став брат мера Черкас Анатолія Бондаренка – Микола Бондаренко.

Заїчко є мешканцем селища Лисянка, звідки родом і міський голова Черкас. Також Заїчко один із засновників ТОВ «Промбудіндустрія», яке виграє підряди на виконання робіт в Черкасах і з яким місцеві ЗМІ пов’язують депутата Черкаської міської ради від ВО «Батьківщина» Юрія Тренкіна. Микола Бондаренко також в 2010-2015 роках був депутатом Лисянської райради від «Батьківщини».

Заяць є співзасновником юридичної фірми «Авента-центр», що зареєстрована в Черкасах.

Власником ще двох ділянок, які безкоштовно в вересні виділила міськради, нині є Тетяна Тебякіна, рідна тітка заступника міського голови Черкас Романа Буданцева. 10 соток вона отримала від депутатів у вересні, а ще 10 соток купила у Вікторії Крітевич, якій міськрада дала землю безкоштовно. При цьому, угоду купівлі-продажу Тебякіна уклала 22 листопада, в цей же день власником ділянок став і вищезгаданий брат мера Черкас Микола Бондаренко.

П’ята ділянка, яку депутати безкоштовно виділили Сергію Демченко, також вже змінила свого власника. В грудні ним став Микола Гончар.

Нотаріальні операції по договорах купівлі-продажу даних ділянок здійснював один і той же приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Фіщук С.О.



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