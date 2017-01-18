Родичі мера Черкасах та його заступника заволоділи елітною землею, безкоштовно розданою депутатами

Виділена безкоштовно на початку вересня Черкаською міською радою земля в елітному районі Соснівка змінила свої власників, ними стали близькі родичі керівництва міста.
Про це пише видання Наші Гроші з посиланням на «Кропиву».
В кінці минулого вересня депутати Черкаської міськради виділила безкоштовно п’ятьом громадянам по 10 соток в Соснівці, де ринкова вартість землі складає $5-7 тис за сотку
Дві ділянки були виділені Григорію Заїчку та Сергію Заяцю, але вже через два місяці власником цієї землі став брат мера Черкас Анатолія Бондаренка – Микола Бондаренко.
Заїчко є мешканцем селища Лисянка, звідки родом і міський голова Черкас. Також Заїчко один із засновників ТОВ «Промбудіндустрія», яке виграє підряди на виконання робіт в Черкасах і з яким місцеві ЗМІ пов’язують депутата Черкаської міської ради від ВО «Батьківщина» Юрія Тренкіна. Микола Бондаренко також в 2010-2015 роках був депутатом Лисянської райради від «Батьківщини».
Заяць є співзасновником юридичної фірми «Авента-центр», що зареєстрована в Черкасах.
Власником ще двох ділянок, які безкоштовно в вересні виділила міськради, нині є Тетяна Тебякіна, рідна тітка заступника міського голови Черкас Романа Буданцева. 10 соток вона отримала від депутатів у вересні, а ще 10 соток купила у Вікторії Крітевич, якій міськрада дала землю безкоштовно. При цьому, угоду купівлі-продажу Тебякіна уклала 22 листопада, в цей же день власником ділянок став і вищезгаданий брат мера Черкас Микола Бондаренко.
П’ята ділянка, яку депутати безкоштовно виділили Сергію Демченко, також вже змінила свого власника. В грудні ним став Микола Гончар.
Нотаріальні операції по договорах купівлі-продажу даних ділянок здійснював один і той же приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу Фіщук С.О.
погано те, що тут все тіпа законно... депутати голововали, які предяви до мера...
Согласна!5 статью конституции никто не отменял,пора уже воспользоваться ею.
Якщо можна і прізвища "депутатів". Народ повинен знати своїх героїв - падл..к продажних.
Так вони і вмуєть лише пистеть. Нехай зараз ідуть до мера і виявляють свою громадську позицію. Чи капуста їм зайшла і вже вони в дупу язики засунули.
до конца срока от чухрасс одни пеньки да ямы останутся.