Заступник Бондаренка на публічній презентації програм розвитку школи порадив присутній поцілувати кандидата

Щойно на засіданні в Черкасах відповідна комісія обрала серед чотирьох претендентів особу, яку рекомендуватиме на посаду керівника Черкаської музичної школи №3. Це Алла Юріївна Колесник – заступник директора спеціалізованої школи №20, керівник оркестру народних інструментів.





Нагадаємо, що нині тривають баталії за крісло директора школи. Претенденти Олена Володимирівна Мальцева, Ігор Іванович Головатюк, Володимир Олексійович Шуляка, Алла Юріївна Колесник. Кожен сьогодні публічно презентував перед комісією та громадськістю концепцію розвитку та функціонування школи тощо...

Усі доповідачі розповідали про своє бачення розвитку школи, про впровадження інноваційних технологій, ремонт класів, створення належного актового залу в школі.

Усі вільно спілкувалися українською, однак труднощі з цим виникли у Олени Мальцевої (вона могла читати українською презентацію лише з листочка, коли ж треба було відповідати у довільній формі, одразу переходила на російську, але пообіцяла у майбутньому вчити мову...). До неї також було багато запитань, зокрема, і в морально-етичній площині. Проте головуючий на комісії Ігор Коломоєць рішуче відкидав можливість задавати питання, а депутат Віталій Косяк бажання присутніх висловити критику на адресу Мальцевої назвав «совковим періодом»…

У присутніх було також бажання висловити і схвальні відгуки про декого з кандидатів. Зокрема, одна мати дитини, що ходить до музичної школи, хотіла висловитися на підтримку претендента Ігоря Головатюка, але Коломоєць відреагував некоректно і порадив їй підійти і «поцьомати кандидата».

В цілому ж, внаслідок таємного голосування більшість голосів члени комісії віддали Аллі Колесник, яка, на їх думку, найбільш об’ємно і реально змалювала своє бачення подальшої роботи музичної школи.

Тепер ця рекомендація має надійти директору департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Ігорю Волошину, а вже останнє слово за директором департаменту.

Нагадаємо, що серед усіх кандидатів на посаду керівника школи, найбільш конфліктною деякі присутні викладачі школи називали Олену Мальцеву, яка, у свою чергу, в коментарі «Прочерку», відкидала критику в свій бік, але сама критикувала колег.



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