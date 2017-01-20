У Холодному Яру хочуть побудувати меморіальний комплекс площею до 7 гектарів

Керівник управління культури та зв’язків з громадськістю Черкаської ОДА Олег Островський на вчорашньому засіданні Громадської ради презентував Програму Української Революції періоду 1917-1921 рр. У рамках цієї Програми буде задіяно відкриття пам’ятних знаків, курганів, створення 2 меморіальних комплексів, один з яких буде особливим за значущістю та розмірами, проект якого вже подано до Всеукраїнської державної Програми, пише Вичерпно





Цей меморіальний комплекс національного рівня буде створений на території Холодного Яру (конкретне місце поки що визначається), та присвячений борцям за волю України столітньої революції. Робоча назва – «Холодний Яр – борцям за волю України». Займатиме площу близько 5-7 гектарів.

- Холодний Яр – знакове місце як на Черкащині, так і в Україні, це бренд зараз. Багато визвольних подій проходили саме на Черкащині — козаччина, гайдамаччина, процеси державотворення… Крім того, збільшилась кількість туристів у Холодному Яру, тому ми і вирішили створити комплекс саме там, — сказав Олег Островський.

За словами Олега Островського, робота над створенням цього меморіального комплексу триватиме орієнтовно 5 років. У цьому році почнеться робота над оформленням проектної документації, отриманням всіх дозволів та погоджень, а за наступні 4 роки планується його будівництво.

Програма Української Революції періоду 1917-1921 рр., яка частково ввійшла у Всеукраїнську державну Програму цих святкувань, розрахована на 5 років. Орієнтовна сума, яка потребує її реалізації – 50 млн грн. Основна її суть у відзначенні Української Революції 1917-1921 років. Крім того, Програма має на меті розкриття історичної правди, підняття патріотизму у вихованні підростаючого покоління.

- Я хочу, щоб ні один герой, ні одна подія, знакове місце цього періоду не залишились невідомими, щоб всі були вшановані у кожному районному центрі, у кожному селі, де проходили ці події, — сказав Олег Островський.

Наразі потрібно, щоб затвердила цю Програму Черкаська обласна рада. Після чого буде створена робоча група, яка й візьметься реалізовувати дані проекти.



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