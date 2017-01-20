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У Холодному Яру хочуть побудувати меморіальний комплекс площею до 7 гектарів

20 січня 2017, 08:30 Новини Черкас та Черкаської області

Керівник управління культури та зв’язків з громадськістю Черкаської ОДА Олег Островський на вчорашньому засіданні Громадської ради презентував Програму Української Революції періоду 1917-1921 рр. У рамках цієї Програми буде задіяно відкриття пам’ятних знаків, курганів, створення 2 меморіальних комплексів, один з яких буде особливим за значущістю та розмірами, проект якого вже подано до Всеукраїнської державної Програми, пише Вичерпно

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Цей меморіальний комплекс національного рівня буде створений на території Холодного Яру (конкретне місце поки що визначається), та присвячений борцям за волю України столітньої революції. Робоча назва – «Холодний Яр – борцям за волю України». Займатиме площу близько 5-7 гектарів.

- Холодний Яр – знакове місце як на Черкащині, так і в Україні, це бренд зараз. Багато визвольних подій проходили саме на Черкащині — козаччина, гайдамаччина, процеси державотворення… Крім того, збільшилась кількість туристів у Холодному Яру, тому ми і вирішили створити комплекс саме там, — сказав Олег Островський.

За словами Олега Островського, робота над створенням цього меморіального комплексу триватиме орієнтовно 5 років. У цьому році почнеться робота над оформленням проектної документації, отриманням всіх дозволів та погоджень, а за наступні 4 роки планується його будівництво.

Програма Української Революції періоду 1917-1921 рр., яка частково ввійшла у Всеукраїнську державну Програму цих святкувань, розрахована на 5 років. Орієнтовна сума, яка потребує її реалізації – 50 млн грн. Основна її суть у відзначенні Української Революції 1917-1921 років. Крім того, Програма має на меті розкриття історичної правди, підняття патріотизму у вихованні підростаючого покоління.

- Я хочу, щоб ні один герой, ні одна подія, знакове місце цього періоду не залишились невідомими, щоб всі були вшановані у кожному районному центрі, у кожному селі, де проходили ці події, — сказав Олег Островський.

Наразі потрібно, щоб затвердила цю Програму Черкаська обласна рада. Після чого буде створена робоча група, яка й візьметься реалізовувати дані проекти.

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