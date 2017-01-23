Затверджено Порядок створення госпітальних округів на Черкащині

30 листопада 2016 року затверджено постанову Кабінету Міністрів України № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».



Госпітальний округ — це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території.

Госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

- гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості;

- ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

- створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.

Згідно з проектом наказу МОЗ України «Примірне Положення про госпітальні округи», з врахуванням рекомендацій, наданих Мінрегіонбуд України, госпітальний округ не є окремою юридичною особою, суб’єктом підприємницької діяльності та окремим організаційно-правовим рівнем організації виконавчої влади.

Черкаська область розташована в центральній частині України. Чисельність населення на 1.01.2016 1 234 995 осіб, територія області 20,9 тис. квадратних кілометрів.

В області 6 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 20 сільських адміністративних районів.

Протяжність області із південного заходу на північний схід на 245 км, із півночі на південь — на 150 км. Густота населення 59.09 осіб/км²

На виконання вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» на Черкащині планується створення 4-х госпітальних округів.

Відповідний перелік та склад госпітальних округів буде затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

До затвердження вищезазначеної постанови КМУ і на перехідний період в усіх районах області та містах обласного значення зберігається існуюча мережа закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги, інформує управлінні охорони здоров’я Черкаської ОДА



реклама