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Затверджено Порядок створення госпітальних округів на Черкащині

23 січня 2017, 08:07 Новини Черкас та Черкаської області

30 листопада 2016 року затверджено постанову Кабінету Міністрів України № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів».

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Госпітальний округ — це функціональне об’єднання закладів охорони здоров’я, розміщених на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню такої території.

Госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:

- гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості;

- ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

- створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.

Згідно з проектом наказу МОЗ України «Примірне Положення про госпітальні округи», з врахуванням рекомендацій, наданих Мінрегіонбуд України, госпітальний округ не є окремою юридичною особою, суб’єктом підприємницької діяльності та окремим організаційно-правовим рівнем організації виконавчої влади.

Черкаська область розташована в центральній частині України. Чисельність населення на 1.01.2016 1 234 995 осіб, територія області 20,9 тис. квадратних кілометрів.

В області 6 міст обласного значення, 10 міст районного значення, 20 сільських адміністративних районів.

Протяжність області із південного заходу на північний схід на 245 км, із півночі на південь — на 150 км. Густота населення 59.09 осіб/км²

На виконання вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів» на Черкащині планується створення 4-х госпітальних округів.

Відповідний перелік та склад госпітальних округів буде затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

До затвердження вищезазначеної постанови КМУ і на перехідний період в усіх районах області та містах обласного значення зберігається існуюча мережа закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги, інформує управлінні охорони здоров’я Черкаської ОДА

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Коментарі  

 
0 #3 депутат 23.01.2017 11:13
Просто відчувається, що скоро запануєм, ще хай пояснять на чому, коли і за скільки грн можна буде добратись людині до цих округів.
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+9 #2 прохожий 23.01.2017 09:25
Геноцид народу в дії.
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+12 #1 Петрович 23.01.2017 08:58
Госпітальний округ підкрався непомітно. Рехворми, блін. Тепер з опендицитом з Канева будуть везти у Черкаси, з рештою ще не зрозуміло.
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