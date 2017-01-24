Тягнибок у Черкасах розповів, що думає про парламентські партії та українських жінок (ВІДЕО)

Повну залу прихильників зібрала ВО «Свобода» в Черкаському будинку культури ім. І.Кулика, де в понеділок про роботу за рік прозвітували депутати місцевих рад від цієї партії. Під час звіту «свободівці» мали також нагоду поспілкуватися із лідером партії Олегом Тягнибоком, інформує кореспондент «Прочерку».







Як зазначив голова фракції «Свободи» в облраді Юрій Ботнар, прийшовши до обласної ради, ця «нова за якістю політична сила розбурхала болотце, яке до того являла собою рада». Одним із досягнень «Свободи» стало відстоювання чесних виборів і недопущення до обласного представницького органу «Опозиційного блоку». Обійнявши 7 із 84 депутатських крісел, «Свобода» відразу оголосила про те, що вона є «національною альтернативою» до влади – на відміну від інших фракцій, які, по-суті, сформували в облраді більшість.

Про особливу якість «Свободи» серед інших впливових українських політичних сил говорив і Олег Тягнибок. На його думку, всі нинішні парламентські партії є олігархічними.

– Як відбувається сьогодні? Вони тупо крадуть ваші гроші, а коли приходять вибори, використовують ці кошти на масову рекламу. І люди, які не є політично активними, а це – переважна маса українців, – голосують «так, як голосують усі»... Тому ми в якомусь замкненому колі: влада паскудна, люди на владу плюють, клянуть її, а приходять вибори – і знову вибирають ту саму владу, – наголосив пан Тягнибок. – Тому не дивуйтеся, що представники цих самих політичних сил так само поводяться і в Черкасах або в будь-якій іншій області.

На його думку, влада маніпулює не лише виборцями, а й депутатами. Наприклад, голосування за державний бюджет відбувалося глибокої ночі, коли депутатам дуже хотілося спати, і вони були значно більш схильні до компромісів, ніж зазвичай. Крім того, наступного дня парламентарії збиралися їхати на відпочинок.

За словами Олега Тягнибока, одним із інструментів збереження при владі одних і тих самих політичних сил став закон про фінансування парламентських партій.

– Мене питають, чому на телебаченні стільки реклами цих партій. Що, будуть вибори? Моя відповідь: ні, не вибори! Гроші! Вони ухвалили закон про фінансування партій, який нібито вимагала Європа (хоча насправді це були лише рекомендації)... Кожна з партій парламенту (а всі вони – олігархічні, бо фінансуються олігархами) отримала кошти відповідно до відсотка, який вона отримала на виборах, у тому числі й «Народний фронт», який сьогодні не має жодної підтримки серед людей, – обурюється лідер «Свободи». – Так само БПП, Радикальна партія Ляшка, «Самопоміч», «Опоблок»...

Норма цього закону про те, що особливі бонуси отримують ті політичні сили, в лавах яких найбільше жінок, на думку Олега Тягнибока, – це «найбільше приниження жінки».

– Якщо жінки є активними (а українські жінки дуже активні), то навіщо встановлювати для них квоти? – обурюється лідер «Свободи». – Для українців це – чуже!

За словами пана Тягнибока, парламентським партіями виділили так багато грошей, що вони торік не встигли їх витратити, тому й вкинули їх у телевізійну рекламу. А оскільки телеканали належать олігархам, то таким чином партії «подякували» тим, хто їх фінансує.



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