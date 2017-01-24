У ОДА кажуть, що за підвищення вартості проїзду до Києва вони не відповідають

Черкаські перевізники, що здійснюють міжобласні перевезення, підконтрольні Укртрансінспекції (Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті України), тож обласна влада не вправі контролювати вартість проїзду з Черкас до Києва. Це роз’яснили «Прочерку» в управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу.







– Вартість проїзду з Черкас до Києва зросла на 20 гривень, тобто на 16%, вартість проїзду по місту Черкаси зросла з 3 гривень до 4 грн, тобто на 33%. Тобто вдвічі менше підвищилася ціна на київський напрямок, ніж по місту! – говорить начальник управління транспорту, дорожнього господарства та оборонно-промислового комплексу Черкаської ОДА Сергій Чубань. – А взагалі, по київському напрямку облдержадміністрація не є замовником. Замовником є Укртрансінспекція. Там проводять конкурс і там же виставляють умови та відслідковують виконання вимог. Ми тримаємо руку на пульсі і знаємо про підвищення ціни на автобус на 20 гривень. Але я вам вже зробив аналіз того, що це підняття не таке й велике, як, наприклад, в деяких районах на приміських маршрутах. Там негативу більше...

Чиновник каже, що от, приміром, по міжміських маршрутах є й більше зростання вартості проїзду. І там, між іншим, замовником послуги є облдержадміністрація. Найбільше зростання зафіксоване в розмірі 25%.

– І ми вивчаємо це питання, чи немає домовленості між перевізниками. Якщо виявимо домовленість, то буде звернення до Антимонопольного комітету, – зазначив Сергій Чубань.

На запитання журналіста, чи може профільне управління все таки впливати на вартість міжобласних перевезень, або витребувати обґрунтування такого подорожчання, чиновник відповів:

– Давайте проговоримо про зростання мінімальної зарплати! Та й ви, як журналіст, дайте офіційний запит перевізнику… А в цілому, маршрути Черкаси-Київ не є зоною нашої відповідальності, – сказав чиновник. – Бо є постанова Кабміну від 25 грудня 2015 року, відповідно до якої вичленено з попередньої постанови від 1996 року пункт про те, що облдержадміністрація затверджує тариф. Тож ми тепер тариф не затверджуємо. Але ми впливаємо, щоб перевезення було комфортним! Щодо контролю, то зараз немає того, хто в Черкасах контролюватиме такого преевізника. Коли ми затверджували тариф, тоді могли контролювати...

– А якщо перевізники завтра поставить ціну 500 гривень?

– Їм законодавство цього не забороняє... – заявив чиновник.

Він також порадив журналістам писати не лише про здорожчання вартості проїзду, а й про здорожчання хліба тощо.

Нагадаємо, що днями черкащани обурювалися зростанням вартості проїзду з Черкас до столиці на 20 гривень. І тепер ціна за квиток складає 140 гривень. Головний бухгалтер ТОВ «Сервіс-Авто-2005» (одне з підприємств, що здійснює такі перевезення за вказаним маршрутом) Олена Потокіна пояснює це здорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запасних частин тощо.



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