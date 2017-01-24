У Черкасах побили голову міської ТВК

Близько 10-ї ранку 23 січня по вулиці Благовісній (неподалік будівлі колишнього УБОЗу) двоє невідомих побили голову міської ТВК, керівника обласної організації Партії пенсіонерів України, Володимира Матюшу, повідомляє кореспондент vikka.ua.



За словами потерпілого, він ішов по вулиці, коли позаду до нього підскочили двоє невідомих, бризнули в обличчя з балончика і почали бити. Володимира Матюшу врятувало те, що в цей час на вулицю вийшла одна з місцевих жительок, вона почала кричати і тим самим відігнала нападників.

"Викликали швидку, мене відвезли в лікарню, де зняли побої. Лікарі зафіксували струс головного мозку, розбите обличчя. Не встиг після лікарні прийти додому, як зателефонували з невідомого номера і сказали: "Це тобі попередження". Я знову викликав поліцію", – розповів Володимир Матюша.

Сам потерпілий вважає причиною нападу випуск Люстраційного бюлетеню, в якому він назвав головних фальсифікаторів місцевих виборів по Придніпровському району. Серед них – представники поліції та місцевої влади.



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