ОСББ Черкас хочуть від міста 30 мільйонів гривень

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків Черкас просять міську владу виділити з бюджету для себе 30 млн грн, тоді як місто готове профінансувати лише 10 млн грн, а решту пропонує залучати із інших джерел.



Дискусія між представниками ОСББ і міською владою відбулася сьогодні під час засідання виконкому міськради.

– Торік ОСББ міста Черкас освоїли до 10 мільйонів гривень. Ми з об’єктивних причин не змогли використати всі бюджетні кошти, які просили, – зазначив представник Черкаської асоціації ОСББ та ЖБК «На варті» Анатолій Чорновіл. – Проекти на 4,5 мільйона у нас залишилися на цей рік. Ці роботи можуть бути виконані вже в І кварталі цього року. У Програмі соціально-економічного розвитку на цей рік ми маємо 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Якщо ми у І-ІІ кварталах виконаємо торішні проекти, коштів практично не залишиться.

За словами Анатолія Чорновола, ОСББ бачать цього року «можливості до освоєння до 30 мільйонів гривень», якщо їх буде виділено з бюджету вже з початку року.

Зі свого боку міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що проблема в тому, що деякі керівники ОСББ сподіваються «прийти, взяти кошти у громади і їх використати», не використовуючи механізми кредитування з боку державних банків (із компенсацією від держави 30% кредитних коштів).

– Ми будемо надавати перевагу тим ОСББ, які активно застосовують ці механізми, – додав Бондаренко.

Анатолій Чорновіл у свою чергу зазначив, що він згідний із таким підходом. Справді, необхідно залучати якомога більше кредитних і державних коштів.

– Але чому тоді передбачається виділити з міського бюджету для СУБів (служб утримання будинків, – ред.): 6 мільйонів гривень на ремонт, 5 мільйонів – на ремонт прибудинкових територій, 12 мільйонів – на ліфти? – запитав Чорновіл. – І це – 100 відсотків, без будь-якого співфінансування!

Після оплесків представників ОСББ, які цього дня заповнили залу засідань виконкому, слово взяв секретар міськради Олександр Радуцький. Він нагадав, що команда Бондаренка підтримує ОСББ так, як до того не підтримував ніхто. Цьогоріч на ОСББ планується виділити з міського бюджету 10 млн грн, із яких 4,5 млн – на завершення торішніх проектів. 5,5 млн – додаткова сума, яку буде виділено за умови співфінансування з інших джерел. Що ж до Програми соціально-економічного розвитку, то її розробку ще не завершено, в найближчі дні до неї вноситимуть уточнення.

А міський голова Анатолій Бондаренко додав, що коли місто виділяє кошти для СУБів, ОСББ повинні, вимагаючи кошти для себе, все ж таки «радіти за сусіда». Адже 80% багатоквартирних будинків Черкас утримують комунальні СУБи.



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