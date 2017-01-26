На поліцію, яка «накрила» нарколабораторію, нацькували ротвейлера, – Лютий

Поліція Черкащини припинила діяльність нарколабораторії у Черкаському районі. Про це вчора під час спілкування з ветеранами МВС повідомив начальник головного управління Національної поліції в Черкаській області Валерій Лютий, повідомляє кореспондент "Прочерку".







За його словами, співробітники управління карного розшуку ГУНП затримали декількох осіб, які виготовляли наркотичні засоби, і зараз вирішується питання про кваліфікацію їхньої діяльності як створення нарколабораторії.

– 24 січня при проведенні там санкціонованого обшуку на працівників оперативної служби було випущено собаку-ротвейлера. У статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» поліцейському дозволено використовувати зброю, зокрема, для знешкодження тварини, яка загрожує йому. Працівник Національної поліції, старший опер, використав табельну вогнепальну зброю. Чотирма пострілами собаку було вбито, – розповів Валерій Лютий.

У цій ситуації життю та здоров’ю поліцейського була реальна загроза, вважає Валерій Лютий. Поліція розбиратиметься, як сталося таке, що під час санкціонованого обшуку на працівника кинувся собака.

– По лінії незаконного обігу наркотиків пріоритетом завжди була боротьба з нарколабораторіями, виявлення важких наркотиків, наркотрафіків. Наш «старший брат» – Служба безпеки України – за 2016 рік викрила ряд підпільних нарколабораторій. На жаль, за минулий рік головне управління Національної поліції в Черкаській області і поліцейські підрозділи, які спеціалізуються на цьому, не виявили жодної нарколабораторії. Це – недолік, – зазначив Валерій Лютий.



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