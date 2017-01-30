реклама
5TV

Загиблий в Авдіївці Андрій Кизило був потомственим військовим

30 січня 2017, 11:39 Новини Черкас та Черкаської області

«Найкращий командир роти, якого можна було зустріти!», «Я радий, що служив із таким ком. роти!» – ці записи залишилися на сторінці в соціальній мережі уманчанина капітана Андрія Кизила, який учора загинув у Авдіївці.

Кизило

Серед тих, хто сьогодні сумує за 23-річним Андрієм – його двоюрідна сестра, журналістка Вікторія Михайлюк-Врачинська.

– У нас – родина військових, – розповіла «Прочерку» Вікторія. – Наш дідусь військовий, батько Андрія – також... Андрій і сам з дитинства хотів бути військовим. Після 9 класу він вступив у військовий ліцей імені Богуна. «Піхота – цариця полів»... Відтак навчався у військовій академії у Львові.

Коли розпочалася війна на сході України, Андрій потрапив на службу на Донбас. Пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки.

– Під керівництвом Андрія в різні часи служило багато 40-річних, 50-річних людей, мобілізованих. Він умів з кожним знаходити спільну мову, – крізь сльози каже Вікторія.

Загинув капітан Кизило від осколкового поранення під час бою, який розпочався учора в 4.30 ранку.

По Андрієві залишилася дружина і 8-місячний син.

Завтра в Києві відбудеться прощання з Андрієм. Поховають його в середу в рідній Умані.

реклама
HBMen - аксессуары для настоящих мужчин

Коментарі  

 
+2 #13 депутат 31.01.2017 11:13
Повністю підтримую православного, один з дієвих способів припинить війну, це зформувати оборону за статками як по деклараціям, так і без них і тоді багато що зміниться.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #12 бульба 30.01.2017 21:56
Цитую Антистец:
Цитую Ірина:
Завдяки Андрію і таким, як він, ми можемо жити у мирі.


Вы это серьёзно? Или пропагандистски й долг велит засветиться? Просто подумайте, соедините причины, следствия.

Хреново, когда соболезнования выражают абсурдными штампами. Это говорит лишь о том, что пишущими подобное движет не сочувствие к жертвам, а какие-то иные причины. Либо обязанность, либо зомбированность , либо простое желание не выделяться из толпы, при этом совершенно не напрягая извилин.

Не модно кажеш, але правду. Більшості сумуючих насправді безрізниці скільки і хто там загинув, вони крадуть і патріотять, бо тоді ніхто не мішає красти і нищити Україну. А за їх цинізм страждають солдати Батьківщини, у них вибору немає, вони виконують обов'язок службовий присягу і нищать один одного. Бо с того боку такі ж самі хлопці з сім'ями, яких відпраляють в пекло їх іуди. А іуди вони кругом однакові.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #11 Ірина 30.01.2017 19:22
Цитую Антистец:
Цитую Ірина:
Завдяки Андрію і таким, як він, ми можемо жити у мирі.


Вы это серьёзно? Или пропагандистски й долг велит засветиться? Просто подумайте, соедините причины, следствия.

Хреново, когда соболезнования выражают абсурдными штампами. Это говорит лишь о том, что пишущими подобное движет не сочувствие к жертвам, а какие-то иные причины. Либо обязанность, либо зомбированность , либо простое желание не выделяться из толпы, при этом совершенно не напрягая извилин.

Мозок промитий російською пропагандою? Якщо тут все не так, погано, зомбовані люди, чого тоді тут сидіти - вперед до росії! Там зовсім інша справа, дивно тільки чому звідти всі розумні люди тікають? Можна було б вам у відповідь багато написати, проте не хочеться загаджувати пам'ять про справжніх героїв з'ясуваннями з подібними до вас людьми
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+1 #10 Ветеран ЗС 30.01.2017 17:21
Цитую ZNZ:
Слава офіцеру, який загинув у бою за Україну!
А от за що загинули у тому ж бою ті, хто служив путіну - сєпари з батальйону "Восток" і їхній комбат "Грєк"?

Він з родини справжніх радянських офіцерів.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #9 Влад 30.01.2017 15:48
Дякую! 72-й бригаді Слава!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #8 Православный 30.01.2017 15:31
Цитую Лего:
Цитую Православный:
Стоп бойне .Хватит уже нам ато .Послать в ато всех детей олигархов и багатых сагласно е-декларации . :-x :-x :-x



небось чувачек православный с МП

Я просто Православный не отношусь не к мп уп гп и считаю что у всех Православных одна Вера и один Бог .Или твоему выходит что только православные МП призывают к миру и справедливости ? Тогда вперед на бойню и забери побольше себе подобных,быстре е всего закончится.Только не Православные управляют нашей страной к сожалению .
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+8 #7 депутат 30.01.2017 15:14
Можливо крім співчуття по полеглому, настав час запитати, чому, так відбувається?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-6 #6 Лего 30.01.2017 14:04
Цитую Православный:
Стоп бойне .Хватит уже нам ато .Послать в ато всех детей олигархов и багатых сагласно е-декларации . :-x :-x :-x



небось чувачек православный с МП
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #5 ZNZ 30.01.2017 13:57
Слава офіцеру, який загинув у бою за Україну!
А от за що загинули у тому ж бою ті, хто служив путіну - сєпари з батальйону "Восток" і їхній комбат "Грєк"?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #4 Скептик 30.01.2017 13:02
Цитую Православный:
Стоп бойне .Хватит уже нам ато .Послать в ато всех детей олигархов и багатых сагласно е-декларации . :-x :-x :-x

Кажу своєму ПТН ХЛУ щоб забирався геть з України
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

Сенс життя, мотивація або ж просто прикраса… Що означає малюнок на тілі у любителів татуювань Черкас?
Польська хвиля: як українці поїхали на заробітки
Селянка з Черкащини здійснила казкову подорож до Лапландії
Театр
Loading...