Загиблий в Авдіївці Андрій Кизило був потомственим військовим

«Найкращий командир роти, якого можна було зустріти!», «Я радий, що служив із таким ком. роти!» – ці записи залишилися на сторінці в соціальній мережі уманчанина капітана Андрія Кизила, який учора загинув у Авдіївці.



Серед тих, хто сьогодні сумує за 23-річним Андрієм – його двоюрідна сестра, журналістка Вікторія Михайлюк-Врачинська.

– У нас – родина військових, – розповіла «Прочерку» Вікторія. – Наш дідусь військовий, батько Андрія – також... Андрій і сам з дитинства хотів бути військовим. Після 9 класу він вступив у військовий ліцей імені Богуна. «Піхота – цариця полів»... Відтак навчався у військовій академії у Львові.

Коли розпочалася війна на сході України, Андрій потрапив на службу на Донбас. Пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки.

– Під керівництвом Андрія в різні часи служило багато 40-річних, 50-річних людей, мобілізованих. Він умів з кожним знаходити спільну мову, – крізь сльози каже Вікторія.

Загинув капітан Кизило від осколкового поранення під час бою, який розпочався учора в 4.30 ранку.

По Андрієві залишилася дружина і 8-місячний син.

Завтра в Києві відбудеться прощання з Андрієм. Поховають його в середу в рідній Умані.



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