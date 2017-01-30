Загиблий в Авдіївці Андрій Кизило був потомственим військовим

«Найкращий командир роти, якого можна було зустріти!», «Я радий, що служив із таким ком. роти!» – ці записи залишилися на сторінці в соціальній мережі уманчанина капітана Андрія Кизила, який учора загинув у Авдіївці.
Серед тих, хто сьогодні сумує за 23-річним Андрієм – його двоюрідна сестра, журналістка Вікторія Михайлюк-Врачинська.
– У нас – родина військових, – розповіла «Прочерку» Вікторія. – Наш дідусь військовий, батько Андрія – також... Андрій і сам з дитинства хотів бути військовим. Після 9 класу він вступив у військовий ліцей імені Богуна. «Піхота – цариця полів»... Відтак навчався у військовій академії у Львові.
Коли розпочалася війна на сході України, Андрій потрапив на службу на Донбас. Пройшов усі гарячі точки фронту. Останнім часом служив біля Авдіївки.
– Під керівництвом Андрія в різні часи служило багато 40-річних, 50-річних людей, мобілізованих. Він умів з кожним знаходити спільну мову, – крізь сльози каже Вікторія.
Загинув капітан Кизило від осколкового поранення під час бою, який розпочався учора в 4.30 ранку.
По Андрієві залишилася дружина і 8-місячний син.
Завтра в Києві відбудеться прощання з Андрієм. Поховають його в середу в рідній Умані.
Не модно кажеш, але правду. Більшості сумуючих насправді безрізниці скільки і хто там загинув, вони крадуть і патріотять, бо тоді ніхто не мішає красти і нищити Україну. А за їх цинізм страждають солдати Батьківщини, у них вибору немає, вони виконують обов'язок службовий присягу і нищать один одного. Бо с того боку такі ж самі хлопці з сім'ями, яких відпраляють в пекло їх іуди. А іуди вони кругом однакові.
Мозок промитий російською пропагандою? Якщо тут все не так, погано, зомбовані люди, чого тоді тут сидіти - вперед до росії! Там зовсім інша справа, дивно тільки чому звідти всі розумні люди тікають? Можна було б вам у відповідь багато написати, проте не хочеться загаджувати пам'ять про справжніх героїв з'ясуваннями з подібними до вас людьми
Він з родини справжніх радянських офіцерів.
Я просто Православный не отношусь не к мп уп гп и считаю что у всех Православных одна Вера и один Бог .Или твоему выходит что только православные МП призывают к миру и справедливости ? Тогда вперед на бойню и забери побольше себе подобных,быстре е всего закончится.Только не Православные управляют нашей страной к сожалению .
небось чувачек православный с МП
А от за що загинули у тому ж бою ті, хто служив путіну - сєпари з батальйону "Восток" і їхній комбат "Грєк"?
Кажу своєму ПТН ХЛУ щоб забирався геть з України