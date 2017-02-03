Депутати облради знов зірвали сесію

Після чергової перерви у сесії Черкаської обласної ради депутати не повернулися у залу засідань.



Перед перервою як раз мали розглядати звіт в.о. директора комунального підприєства «Готельний комплекс «Дніпро» Бориса Лебедцова. Це КП, як відомо, опікується відомою «Дачею Андреєва» на вул. Менделєєва, 4 в мікрорайоні Соснівка, де планують розпочати спорудження багатоповерхівок.

Але позафракційний депутат Валентина Коваленко, вийшовши до трибуни, зазначила, що погода на дворі погана, слизько, вже темніє, і депутатам час повертатися додому, особливо тим, хто живе у віддалених районах області. Тож вона запропонувала перенести розгляд решти питань на наступне пленарне засідання сесії.

Голова облради Олександр Вельбівець поставив це питання на голосування, але воно не набрало достатньої кількості голосів. Тому він оголосив чергову перерву на 20 хвилин.

Тим часом, гості сесії почали поволі розходитися – вони розуміли, що на сьогодні засідання закінчено. І справді, самі депутати також «проголосували ногами», пішовши додому. Після завершення перерви до зали повернулося 39 депутатів, тобто менше кворуму.

Наступне пленарне засідання призначене на 8 лютого, 10.00 год.



реклама