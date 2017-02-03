Депутати облради знов зірвали сесію

Після чергової перерви у сесії Черкаської обласної ради депутати не повернулися у залу засідань.
Перед перервою як раз мали розглядати звіт в.о. директора комунального підприєства «Готельний комплекс «Дніпро» Бориса Лебедцова. Це КП, як відомо, опікується відомою «Дачею Андреєва» на вул. Менделєєва, 4 в мікрорайоні Соснівка, де планують розпочати спорудження багатоповерхівок.
Але позафракційний депутат Валентина Коваленко, вийшовши до трибуни, зазначила, що погода на дворі погана, слизько, вже темніє, і депутатам час повертатися додому, особливо тим, хто живе у віддалених районах області. Тож вона запропонувала перенести розгляд решти питань на наступне пленарне засідання сесії.
Голова облради Олександр Вельбівець поставив це питання на голосування, але воно не набрало достатньої кількості голосів. Тому він оголосив чергову перерву на 20 хвилин.
Тим часом, гості сесії почали поволі розходитися – вони розуміли, що на сьогодні засідання закінчено. І справді, самі депутати також «проголосували ногами», пішовши додому. Після завершення перерви до зали повернулося 39 депутатів, тобто менше кворуму.
Наступне пленарне засідання призначене на 8 лютого, 10.00 год.
Ви помиляєтеся. На мою думку, таким демаршем біло зірване відкриття "другого фронту" для пропихування рішення на обласному рівні про надання дозволу на забудову скандального мікрорайону у Соснівці. Ви не звертали увагу, що у телесюжетах Антени, про відкриття та видачі ордерів жителям "Сімейного кварталу", від дружини депутата Мушієка були присутні перші особи міста та області. Подейкують, що "самодостатні" родичі керівника міста "обзавелися" там парою квартир. Чи може хтось навести приклад, коли, на врученні ордерів приватних новобудов було таке високе представництво? Тому і маємо те, що громадські слухання у місті визнали недійсними і питання будуть поступово, крок за кроком пропихувати. Підберуть і буде сформована "группа" "свідомих черкащан", коли всі люди розїдуться по відпусткам вони "раптово" зберуться по зову сєрца і приймуть "вірне" рішення. Подивимось?
А Лєбедцову треба дати 25 років!Хоч він там просто гнилий пішак,котрий згоден на все.