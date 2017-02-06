Чоловікові, який воює за ДНР, виділили земельну ділянку на Черкащині

Жителі села Матусів Шполянського району обурені тим, що, за їх словами, чоловік, який зрадив Батьківщину і нині воює за ДНР, отримав у селі ділянку землі в 2 га. Про це селяни повідомили «Прочерку».

Родичі чоловіка проживають у селі. Вони ж, за словами селян, і подали документи на отримання землі.

- В нашому селі народився і виріс Добренко Сергій Михайлович, який проживав в Донецьку, а коли розпочалася війна, то він, офіцер ЗСУ, перейшов на бік ДНР. Не дивлячись на це, рішенням сільської ради йому виділяють 2 га землі, як учаснику АТО, - йдеться у повідомленні жителів села Матусів.

Вони також додають документальне підтвердження того, що Сергій Добренко нині воює за так звану Донецьку народну республіку – указ голови «республіки» про призначення Сергія Добренка «Руководителем аппарата Совета обороны ДНР».

Те, що Добренко Сергій Михайлович отримав земельну ділянку в селі Матусів, підтверджує зведений реєстр.

Перший заступник голови Шполянської РДА Юрій Козоріз сказав, що перебуває в шоці від новини, озвученої журналістом «Прочерку», і пообіцяв розібратись у питанні «завтра-післязавтра».

Натомість сільський голова села Матусів Василь Колісник сказав, що про ситуацію знає, але землю виділяли ще до того, як він став сільським головою. Коментувати цю ситуацію пан Колісник не схотів, сказавши лише, що справу розслідує СБУ, яка раніше листом повідомляла сільраду про відкриття відповідної справи.

Знає про цю ситуацію і головний військовий комісар області Євген Курбет. Він повідомив, що чоловік був офіцером ЗСУ, проходив службу у місті Донецьк, а потім демобілізувався і переїхав в так звану ДНР, де навіть отримав «чин».

Однак за деталями комісар порадив звертатися до СБУ, яке займається розслідуванням. Там же пообіцяли відповісти на інформаційний запит «Прочерку» з приводу того, як просувається розслідування і якою буде доля 2 га землі на Черкащині.

Поки готувався матеріал, редакція сайту «Прочерк» отримала прес-реліз від прес-служби прокуратури області, де йде мова саме про жителя Шполянщини. Подаємо дослівно:

«Прокуратурою області за наслідками спеціального (заочного) досудового розслідування, яке здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області, затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Черкащини за фактом участі в діяльності терористичної організації «Донецька народна Республіка».

Зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області та будучи полковником Збройних Сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога та на цей час активно приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна Республіка».

У зв’язку з тим, що вказана особа переховується від слідства на тимчасово окупованій території України, її оголошено у всеукраїнський розшук та надано судом дозвіл на його затримання.

Дії останнього кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої»

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