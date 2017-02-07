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«Черкаський облавтодор» бере в борг сіль і пісок

07 лютого 2017, 12:23 Новини Черкас та Черкаської області

«Черкаський облавтодор» не має стабільного фінансування, тож сіль і фрикційні матеріали (відсів, пісок, шлак) змушений брати в борг. Про це йдеться у відповіді заступника директора підприємства Миколи Рябка на запит «Прочерка».

Фото з сайту "Черкаського облавтодору"

Філії підприємства для боротьби з зимовою слизькістю використовують протиожеледну суміш з фрикційних матеріалів та технічної солі. Відповідно до плану з підготовки до роботи філій в осінньо-зимовий період 2016/2017 року було заготовлено фрикційних матеріалів 48,0 тис. т, технічної солі – 6,0 тис. т.

У зв’язку з інтенсивним використанням в грудні минулого та січні поточного років протиожеледної суміші ДП «Черкаський облавтодор» визначено обсяги потреби у додатковій заготівлі технічної солі – 1,9 тис. т. Розроблено графіки поставок у підпорядковані філії ДП «Черкаський облавтодор». На цей час додатково отримано 25 вагонів технічної солі (1725 т). Для приготування протиожеледної суміші додатково проводиться заготівля фрикційних матеріалів та виконуються роботи з приготування протиожеледної суміші.

Заготівля фрикційних матеріалів (відсів, пісок, шлак) проводиться з кар’єрів, які розташовані на найменшій відстані від баз філій. Заготівля технічної солі здійснюється відповідно до договорів. Сіль централізовано постачає ДП «Артемсіль» з відстрочкою платежів.

Наразі заборгованість за поставлені фрикційні матеріали та технічну сіль становить в межах 4,5 млн. грн. При відсутності стабільного фінансування за січень місяць 2017 року, філії підприємства виконали роботи з зимового утримання доріг загального користування в межах 15 млн. грн.

Новый документ 2017-02-06-2

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Коментарі  

 
0 #3 бульба 07.02.2017 20:10
Цитую Жінка:
Цитую Пенсіонер-дорожник:
Також слід додати, що Служба автодоріг област) в повному обсязі не профінансувала вже виконані філіями ДП "Черкаський облавтодор" роботи, через що люди сидять третій місяць без зарплати! Да "громадські активісти"?

P.S. - для тих, хто "не в темі": не плутайте Службу автодоріг області (замовника) з ДП "Черкаський облавтодор" (одного з підрядників) - це дві окремі юридичні особи із зовсім різними функціями!

Ви перевірьте, які зарплати у Службі автодоріг. У прибиральниці 8 тис.грн, а в остальних?

А яка по Вашому повинна бути зарплата коли гривня це папірець не підкріплений виробництвом? Що Ви можете купити на 1 грн??? 8 тис грн це жалких 350 доларів. Це квартплата і 200 грн на день на: проудкти, одежу, проїзд, школу і інститут (вибачте про інститут я загнув він не вписиється). Думай що пишеш.
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+4 #2 Жінка 07.02.2017 15:52
Цитую Пенсіонер-дорожник:
Також слід додати, що Служба автодоріг област) в повному обсязі не профінансувала вже виконані філіями ДП "Черкаський облавтодор" роботи, через що люди сидять третій місяць без зарплати! Да "громадські активісти"? Чому не йдуть розбиратись в Службу автодоріг? Коли деякі колишні керівники Служби автодоріг наймали тих "активістів", то вони ходили як на роботу, поливаючи багнюкою облавтодор!

P.S. - для тих, хто "не в темі": не плутайте Службу автодоріг області (замовника) з ДП "Черкаський облавтодор" (одного з підрядників) - це дві окремі юридичні особи із зовсім різними функціями!

Ви перевірьте, які зарплати у Службі автодоріг. У прибиральниці 8 тис.грн, а в остальних? А чому колишні наймали активістів? Зараз це роблять і теперішні
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+6 #1 Пенсіонер-дорожник 07.02.2017 13:46
Також слід додати, що Служба автодоріг област) в повному обсязі не профінансувала вже виконані філіями ДП "Черкаський облавтодор" роботи, через що люди сидять третій місяць без зарплати! Да "громадські активісти"? Чому не йдуть розбиратись в Службу автодоріг? Коли деякі колишні керівники Служби автодоріг наймали тих "активістів", то вони ходили як на роботу, поливаючи багнюкою облавтодор!

P.S. - для тих, хто "не в темі": не плутайте Службу автодоріг області (замовника) з ДП "Черкаський облавтодор" (одного з підрядників) - це дві окремі юридичні особи із зовсім різними функціями!
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