«Черкаський облавтодор» бере в борг сіль і пісок

«Черкаський облавтодор» не має стабільного фінансування, тож сіль і фрикційні матеріали (відсів, пісок, шлак) змушений брати в борг. Про це йдеться у відповіді заступника директора підприємства Миколи Рябка на запит «Прочерка».





Філії підприємства для боротьби з зимовою слизькістю використовують протиожеледну суміш з фрикційних матеріалів та технічної солі. Відповідно до плану з підготовки до роботи філій в осінньо-зимовий період 2016/2017 року було заготовлено фрикційних матеріалів 48,0 тис. т, технічної солі – 6,0 тис. т.

У зв’язку з інтенсивним використанням в грудні минулого та січні поточного років протиожеледної суміші ДП «Черкаський облавтодор» визначено обсяги потреби у додатковій заготівлі технічної солі – 1,9 тис. т. Розроблено графіки поставок у підпорядковані філії ДП «Черкаський облавтодор». На цей час додатково отримано 25 вагонів технічної солі (1725 т). Для приготування протиожеледної суміші додатково проводиться заготівля фрикційних матеріалів та виконуються роботи з приготування протиожеледної суміші.

Заготівля фрикційних матеріалів (відсів, пісок, шлак) проводиться з кар’єрів, які розташовані на найменшій відстані від баз філій. Заготівля технічної солі здійснюється відповідно до договорів. Сіль централізовано постачає ДП «Артемсіль» з відстрочкою платежів.

Наразі заборгованість за поставлені фрикційні матеріали та технічну сіль становить в межах 4,5 млн. грн. При відсутності стабільного фінансування за січень місяць 2017 року, філії підприємства виконали роботи з зимового утримання доріг загального користування в межах 15 млн. грн.

реклама

