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На сесії Черкаської облради бійка через мову (відео)

08 лютого 2017, 10:21 Новини Черкас та Черкаської області

Депутат Черкаської облради від «Свободи» Юрій Ботнар щойно поконфліктував на сесії обласної ради з з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим. Обоє почали бійку. Однак присутні депутати їх розборонили.

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Нагадаємо, сесія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими захисниками України.

Опісля вирішили заслухати Лебедцова, проте керівник комунального підприємства, який свого часу входив до фракції ПР в Черкаській міськраді, відмовився говорити державною мовою.

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Депутати від "Свободи" наголошували на необхідності виступу саме українською мовою. Проте Лебедцов відмовився. Тоді до трибуни підійшов депутат Ботнар і спробував виштовхати доповідача. Лебедцов противився, тож у хід пішли кулаки - з обох боків...

Згодом, після невеликої штовханини біля трибуни, Лебедцова таки вмовили виступити українською, на що він зреагував досить цікаво:

"Якщо дехто з депутатів не розуміє російської, то я говоритиму українською..." - пішов він на поступки і таки розпочав звіт державною мовою.

Протягом виступу Лебедцов переходив на російську, очевидно, через те, що йому було важко спілкуватись державною. Проте депутати нагадували про мову. Лебедцов, у свою чергу, не забував відповідати "Депутати просять українською, не розуміючи російську..." При цьому, незрозуміло, чому обрані громадянами України депутати повинні розуміти іншу мову, недержавну...

Відео інтернет-порталу "Інфоміст"


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Коментарі  

 
+3 #34 Серж 10.02.2017 12:17
Цитую Оверко:
Цитую уточнення для Оверко:
Цитую Оверко:
Гнати сволоту із "слуг народу", коли ці гниди не хочуть розмовляти мовою цього народу.Є державна мова,при чому одна і коли ти держ службовець будь добрий на службі розмовляй державною мовою,а поза службою хоч одним матом в залежності від виховання.

Директор комунального підприємства не є державним службовцем та не є "слугою народу" - хіба що слугою того, хто його призначив

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зареєстрував законопроект № 6059 "Про засади державної мовної політики", яким пропонується вести засідання парламенту виключно державною - українською - мовою.
І так у всих сесійних залах-від ВР до обласних, міських, районних та сільських рад!

Прощавай пів країни.
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+4 #33 12345 09.02.2017 21:34
Цитую palamar:
Цитую Стаття 24 Конституція Укр:
Не може бути привілеїв чи обмежень ...за мовними або іншими ознаками.

Читай закон про державну службу, який вступив в дію 1 травня 2016 року

Взагалі то Конституція має вищу силу над будь-якими законами. а те що Ботнар веде себе як далеко неадекватна людина, вискочка і вибачте п******ок не треба покривати необхідністю любити українську мову. На День перемоги стрибав як шакал на ветеранів яких на пальцях перерахувати можна і нічим це неможна виправдати, діди оті герої а Ботнару до героя як до Києва рачки, *************** **, противно дивитись, як десь позорисько, там і Ботнар. Мені здається ні одна нормальна людина в Черкасах оте "чудо" серйозно сприймати просто не може
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+9 #32 Олена 09.02.2017 20:43
Ботнар,такие кулаки очень нужны на войне,задейству й их по назначению.Там кстати очень много бойцов,для которых русский язык ни есть язык оккупантов,а родной язык.И когда уже для тебя и тебе подобных дойдёт,что оценивай не по языку,а по делам.Многие кто грабил и продолжают грабить страну, прекрасно владеют украинским языком,но вот жить наша становится изо дня в день всё хуже и хуже.
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+5 #31 Вован 09.02.2017 20:31
Цитую Сидоров:
Тоє велика дуристика, заставляти депутата чи пересічного громадянина розмовляти тілько українською мовою. Це особиста справа людини.і не треба роздувати мовне питання там, де не треба цього робити.Ми живемо в багатонаціональ ній країні, і якщо людині зручніше розмовляти російською, а депутати його розуміють прекрасно, то для чого піднімати бучу. Це вадить справі. Мені здається , що у даній ситуації спрацювало щось особисте, або тупий піар.

Спрацювало злобное,лишённо е минимального здравого смысла дол***ства вышиватных шароварных патриот
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+7 #30 Влад 09.02.2017 20:27
Чем больше я узнаю про этих шароварных потриотах,тем больше мне нравятся собаки.
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+2 #29 Нестор Іванович 09.02.2017 19:24
Цитую Олексій О.М.:
Що це відбувається, чому нам не дають право базікати на нашій солов'їної мови .Адже країна єдина і кожен народ має право розмовляти своєю мовою .Треба провести референдум як в Британії і нехай народ вибере мову на якому хоче розмовляти .Якщо ви хочете жити в демократичній країні, то це справедливо буде .Але коли понад 55% народу не дають право реалізувати свою більшість, то це вже не солов'їна мова, а вороняче гаркатаннья.Солов'їна мова найкращий мова в світі, досить знати мову солов'їв і не потрібно нічого базікати про політиків, ЦЕ не наша справа, політика і політики.Пробачьте друзі.

Ти що курив?
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+15 #28 007 09.02.2017 08:49
Цитую Оверко:
Цитую Стаття 24 Конституція Укр:
Не може бути привілеїв чи обмежень ...за мовними або іншими ознаками.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зареєстрував законопроект № 6059 "Про засади державної мовної політики", яким пропонується вести засідання парламенту виключно державною - українською - мовою.

Хай Палубій сам научиться говорить, сходить до логопеда.
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-7 #27 palamar 09.02.2017 08:29
Цитую Стаття 24 Конституція Укр:
Не може бути привілеїв чи обмежень ...за мовними або іншими ознаками.

Читай закон про державну службу, який вступив в дію 1 травня 2016 року
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-14 #26 Олексій О.М. 09.02.2017 02:09
Що це відбувається, чому нам не дають право базікати на нашій солов'їної мови .Адже країна єдина і кожен народ має право розмовляти своєю мовою .Треба провести референдум як в Британії і нехай народ вибере мову на якому хоче розмовляти .Якщо ви хочете жити в демократичній країні, то це справедливо буде .Але коли понад 55% народу не дають право реалізувати свою більшість, то це вже не солов'їна мова, а вороняче гаркатаннья.Солов'їна мова найкращий мова в світі, досить знати мову солов'їв і не потрібно нічого базікати про політиків, ЦЕ не наша справа, політика і політики.Пробачьте друзі.
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-9 #25 Дядя 08.02.2017 23:48
лайки-то в поддержку Лебедцова видать работники "Днепра" ставили? Вона скока нашмаляли.. :lol:
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