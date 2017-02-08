На сесії Черкаської облради бійка через мову (відео)

Депутат Черкаської облради від «Свободи» Юрій Ботнар щойно поконфліктував на сесії обласної ради з з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим. Обоє почали бійку. Однак присутні депутати їх розборонили.
Нагадаємо, сесія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими захисниками України.
Опісля вирішили заслухати Лебедцова, проте керівник комунального підприємства, який свого часу входив до фракції ПР в Черкаській міськраді, відмовився говорити державною мовою.
Депутати від "Свободи" наголошували на необхідності виступу саме українською мовою. Проте Лебедцов відмовився. Тоді до трибуни підійшов депутат Ботнар і спробував виштовхати доповідача. Лебедцов противився, тож у хід пішли кулаки - з обох боків...
Згодом, після невеликої штовханини біля трибуни, Лебедцова таки вмовили виступити українською, на що він зреагував досить цікаво:
"Якщо дехто з депутатів не розуміє російської, то я говоритиму українською..." - пішов він на поступки і таки розпочав звіт державною мовою.
Протягом виступу Лебедцов переходив на російську, очевидно, через те, що йому було важко спілкуватись державною. Проте депутати нагадували про мову. Лебедцов, у свою чергу, не забував відповідати "Депутати просять українською, не розуміючи російську..." При цьому, незрозуміло, чому обрані громадянами України депутати повинні розуміти іншу мову, недержавну...
Відео інтернет-порталу "Інфоміст"
Прощавай пів країни.
Взагалі то Конституція має вищу силу над будь-якими законами. а те що Ботнар веде себе як далеко неадекватна людина, вискочка і вибачте п******ок не треба покривати необхідністю любити українську мову. На День перемоги стрибав як шакал на ветеранів яких на пальцях перерахувати можна і нічим це неможна виправдати, діди оті герої а Ботнару до героя як до Києва рачки, *************** **, противно дивитись, як десь позорисько, там і Ботнар. Мені здається ні одна нормальна людина в Черкасах оте "чудо" серйозно сприймати просто не може
Спрацювало злобное,лишённо е минимального здравого смысла дол***ства вышиватных шароварных патриот
Ти що курив?
Хай Палубій сам научиться говорить, сходить до логопеда.
Читай закон про державну службу, який вступив в дію 1 травня 2016 року