На сесії Черкаської облради бійка через мову (відео)

Депутат Черкаської облради від «Свободи» Юрій Ботнар щойно поконфліктував на сесії обласної ради з з в.о. директора готельного комплексу «Дніпро» Борисом Лебедцовим. Обоє почали бійку. Однак присутні депутати їх розборонили.







Нагадаємо, сесія розпочалася з хвилини мовчання за загиблими захисниками України.

Опісля вирішили заслухати Лебедцова, проте керівник комунального підприємства, який свого часу входив до фракції ПР в Черкаській міськраді, відмовився говорити державною мовою.



Депутати від "Свободи" наголошували на необхідності виступу саме українською мовою. Проте Лебедцов відмовився. Тоді до трибуни підійшов депутат Ботнар і спробував виштовхати доповідача. Лебедцов противився, тож у хід пішли кулаки - з обох боків...

Згодом, після невеликої штовханини біля трибуни, Лебедцова таки вмовили виступити українською, на що він зреагував досить цікаво:

"Якщо дехто з депутатів не розуміє російської, то я говоритиму українською..." - пішов він на поступки і таки розпочав звіт державною мовою.



Протягом виступу Лебедцов переходив на російську, очевидно, через те, що йому було важко спілкуватись державною. Проте депутати нагадували про мову. Лебедцов, у свою чергу, не забував відповідати "Депутати просять українською, не розуміючи російську..." При цьому, незрозуміло, чому обрані громадянами України депутати повинні розуміти іншу мову, недержавну...



Відео інтернет-порталу "Інфоміст"







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