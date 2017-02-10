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«Роскомнадзор» заблокував сайт «Прочерк» через інформацію про «Правий сектор»

10 лютого 2017, 13:34 Новини Черкас та Черкаської області

За інформацією, яка надійшла на адресу черкаського інтернет-видання «Прочерк» від німецької компанії-провайдера хостингу, у Російській Федерації обмежили доступ громадян до черкаського інформаційного ресурсу.

Про це «Роскомнадзор» сповістив компанію-провайдер, пояснюючи це тим, що сайт «Прочерк» нібито розміщує інформацію, яка містить заклики до масових заворушень, здійсненню екстремістських дій, участі масових заходів, що призводять до порушень встановленого порядку.

У своїх твердженнях «Роскомнадзор» посилається на рішення Генпрокуратури РФ. Претензії російської сторони викликані щодо замітки «Прочерку» про діяльність організації «Правий сектор» та мобілізації до їх лав патріотів з метою оборони незалежності України.

«Інформаційний ресурс http://procherk.infoобмежується операторами зв’язку на території РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що власник інформаційного ресурсу зобов’язаний «негайно видалити інформацію» і після цього «направити повідомлення про це у Федеральну службу нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій, з метою проведення перевірки і відновлення доступу у разі підтвердження факту видалення».

Разом з тим, редакція інтернет-видання «Прочерк» висловлює стурбованість щодо того, що громадяни РФ не зможуть читати наш ресурс та інформуємо, що в своїй діяльності орієнтуємося на чинне законодавство України і ніколи не закликали та не закликаємо до будь-яких протиправних дій, що суперечать законам держави України.

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Коментарі  

 
+1 #5 Зер гут 10.02.2017 14:10
Якісь перелякані у тому "Роскомнадзорі" :-x
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+1 #4 Коваль 10.02.2017 13:57
Очуміть! Щупальця скрізь розпустили ці наглядачі за мораллю:(
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+1 #3 Коваль 10.02.2017 13:55
Респект Прочерку! Це як орден!
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+1 #2 :::::::::::::::: 10.02.2017 13:50
"редакція інтернет-видання «Прочерк» висловлює стурбованість щодо того, що громадяни РФ не зможуть читати наш ресурс" (с)
А якщо підете на поступки козломордим - ваш ресурс перестану читати я!
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+1 #1 ZNZ 10.02.2017 13:48
Дебіли! Теж мені екстремістів знайшли. Видайте їм довідку, що тільки ви в Черкасах друкуєте навіть найтупіші коменти "ватників" ;-)
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