«Роскомнадзор» заблокував сайт «Прочерк» через інформацію про «Правий сектор»

За інформацією, яка надійшла на адресу черкаського інтернет-видання «Прочерк» від німецької компанії-провайдера хостингу, у Російській Федерації обмежили доступ громадян до черкаського інформаційного ресурсу.



Про це «Роскомнадзор» сповістив компанію-провайдер, пояснюючи це тим, що сайт «Прочерк» нібито розміщує інформацію, яка містить заклики до масових заворушень, здійсненню екстремістських дій, участі масових заходів, що призводять до порушень встановленого порядку.

У своїх твердженнях «Роскомнадзор» посилається на рішення Генпрокуратури РФ. Претензії російської сторони викликані щодо замітки «Прочерку» про діяльність організації «Правий сектор» та мобілізації до їх лав патріотів з метою оборони незалежності України.

«Інформаційний ресурс http://procherk.infoобмежується операторами зв’язку на території РФ», – йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що власник інформаційного ресурсу зобов’язаний «негайно видалити інформацію» і після цього «направити повідомлення про це у Федеральну службу нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій, з метою проведення перевірки і відновлення доступу у разі підтвердження факту видалення».

Разом з тим, редакція інтернет-видання «Прочерк» висловлює стурбованість щодо того, що громадяни РФ не зможуть читати наш ресурс та інформуємо, що в своїй діяльності орієнтуємося на чинне законодавство України і ніколи не закликали та не закликаємо до будь-яких протиправних дій, що суперечать законам держави України.

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