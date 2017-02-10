Товариш заступника губернатора розповів про службу в АТО

Все вирішується не на фронті, а в кабінетах. Таку думку щодо війни на сході України в коментарі «Прочерку» озвучив колишній успішний ріелтор, очільник клубу ріелторів черкащанин Ігор Андрюков, який нині служить в зоні АТО.



За словами Ігоря, він перебуває у складі однієї з небагатьох груп, яка не тільки утримувала свої позиції, а й просувалась уперед. За це він разом з побратимами отримав відзнаки.

- Хоча б на 100-200 метрів просувались уперед. За це отримали ордени, - розповідає Ігор кореспонденту «Прочерку» в Авдіївці Донецької області.

У Черкасах Ігор очолював ріелторську фірму «Ковчег». У зоні АТО він взяв такий же позивний – «Ковчег».

Втративши дружину, яка померла при народженні дитини, Ігор сам виховував в Черкасах трьох синів. Двоє вже дорослі – 27 та 24 роки. Наймолодшому – 12.

Він розповідає, що підтримує дружні стосунки із заступником голови Черкаської ОДА Віталієм Ковалем, періодично спілкується з ним у "Фейсбуці".

Своїм черкаським побратимам Ігор дякує, говорить, що вони дуже підтримують бійців, як черкаських, так і з інших регіонів.

- Волонтери, побратими дуже допомагають. Як похолодало, потрібен був теплий одяг. От вони передали нам мішок светрів, - розповідає Ігор.

Він також зазначив, що увага до АТОвців є і з боку ЗМІ. До прикладу, нещодавно, каже Ігор, черкаські журналісти приїздили в зону АТО та знімали фільм.

реклама

