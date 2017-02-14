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Черкаські «Азовці» протестують проти російського банку (додане ВІДЕО)

14 лютого 2017, 15:39 Новини Черкас та Черкаської області
Представники азовського руху Черкас сьогодні влаштували акцію біля приміщення "Сбербанку". Про це інформує кореспондент "Прочерку".

Активісти прийшли до приміщення «Сбербанку» на вулиці Смілянській та почали розклеювати листівки з написами «Увага. Це банк країни агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».

Як зазначили самі активісти, акція несе мирний характер і організована для того, аби донести до черкащан позицію «азовців», які категорично проти функціонування російського банку в місті.

Представник національного корпусу Євген наголосив:

- Звичайно, ми хочемо домогтись того, аби банківські установи з російським капіталом були зачинені по всій Україні, введені в санкційні списки, бо у всіх країнах, які підтримують нашу боротьбу з окупантами, ці кстанови уже в санкційних списках, а в Україні влада не спромоглась цього досі зробити. Це нас дуже обурює. В моменти загострення конфлікту такі банки можуть не видавати депозити, збільшувати відсотки по кредитах. Від цього буде страждати тільки місцеве населення і може статись колапс фінансової системи України.

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Коментарі  

 
+5 #16 А Платинум?!! 15.02.2017 16:23
Цитую Реаліст Комаров:
Цитую Сидоров:
Азовці проти російського банку.Дуже добре.Я за. Але нехай спочатку відкриють у Черкасах швейцарський банк. З хорошим , кріпким , надійним капіталом, який не зникне з моїми грошима через рік -два. Руйнувати багато хто любить, особливо якщо на замовлення.Побудувати ніхто чомусь не хоче.

Так впали саме українські банки, щоб там не казали- Дельта, Фінанси та кредит, Михайлівський і жодний великий росбанк поки що вкладників не кидав. За Промінвестбанк поки помовчимо. А великі європейські фінустанови до нас вряд чи прийдуть при такому ВВП. Хіба при умові дозволу продажу землі, але це малоймовірно.

Що за ахінею ти понаписував? Може б, вивчив для початку, звідки "ноги ростуть" у "Платинум-банку", який репнув гучніше від усіх інших, разом узятих?
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+5 #15 Об чем лепечешь? 15.02.2017 16:06
Цитую Реаліст Комаров:
Так впали саме українські банки, щоб там не казали- Дельта, Фінанси та кредит, Михайлівський і жодний великий росбанк поки що вкладників не кидав. За Промінвестбанк поки помовчимо.

Слабенький из тебя "аналитик", Комаров. А если в чем-то не понимаешь, лучше не суйся с комментами! Общеизвестный факт: перед громким банкротством "Платинум Банка" его руководство перевело крупные суммы денег в "Проминвестбанк", дочернюю структуру российского "Внешэкономбанка ". КАК ДУМАЕШЬ - СЛУЧАЙНОСТЬ?!
Падлы, ведущие войну против Украины, подрывают ее экономику всеми возможными средствами. Такие паРАША-компании, как Проминвестбанк, Сбербанк рассеи и прочая муть должны исчезнуть с Украины максимум до мая.
Тот, кто еще хранит в них деньги, делает огромную ошибку - о моральной стороне этого я уже молчу.
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-3 #14 Реаліст Комаров 15.02.2017 13:05
Цитую Сидоров:
Азовці проти російського банку.Дуже добре.Я за. Але нехай спочатку відкриють у Черкасах швейцарський банк. З хорошим , кріпким , надійним капіталом, який не зникне з моїми грошима через рік -два. Руйнувати багато хто любить, особливо якщо на замовлення.Побудувати ніхто чомусь не хоче.

Так впали саме українські банки, щоб там не казали- Дельта, Фінанси та кредит, Михайлівський і жодний великий росбанк поки що вкладників не кидав. За Промінвестбанк поки помовчимо. А великі європейські фінустанови до нас вряд чи прийдуть при такому ВВП. Хіба при умові дозволу продажу землі, але це малоймовірно.
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-4 #13 бой френд оксаны 15.02.2017 12:42
Цитую Аперкот:
Цитую Алексей:
больные азовцы.
Храню там деньги буду хранить! ПУсть только попробуют еще прийти!

І що тоді буде, ватники ти притрушений?! 8)

довбня. ти затрушенная хорош трендеть пополни словарный запас
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-2 #12 Татарин 15.02.2017 08:34
Почему герои все время рожи прячут? Вот банки рухнули,т.е. сами не можем,пошли чужое ломать.
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-2 #11 Серж 15.02.2017 08:32
Щось це мені нагадує. Все зруйнувати ы нічого не побудувати. Дикуни. Соромно.
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0 #10 Антистец 15.02.2017 07:20
Ни в одной цивилизованной стране никаких "азовцев" существовать не может. Маргинальный элемент пристутствует, но самоорганизован ный в банды маргинальный элемент - реальная угроза любому социуму.
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+2 #9 Уманский Еврей 15.02.2017 03:01
Деньги есть на изготовление этих листовок "увага". Кто спонсирует их? Молодые, ленивые, не работающие хлопцы, скрывают свои лица, занимаются вандализмом средь бела дня. Украине до Европы лет 600 медленным шагом. Попробуй накрасить что то на окне в банке в ЕС или в США, сразу арест без разговоров. Ганьба!
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+4 #8 Ну от чому 14.02.2017 21:31
«у всіх країнах, які підтримують нашу боротьбу з окупантами, ці кстанови уже в санкційних списках, а в Україні влада не спромоглась цього досі зробити» - ну так якого біса ви під банком макулатуру роздаєте і прапорцями розмахуєте? Під Верховну Зраду - і мітингуйте там. А за таку "акцію", на мою скромну думку, працівники банку, який працює НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ, повинні були викликати поліцію, а поліція - принаймні оформити адмінпротоколи на учасників. Я нічого не маю проти «Азовців», і прошу не сприймати цей допис як підтримку банку. Я просто хочу донести до т.з. "активістів" дуже просту думку: демократія - це не "бєспрєдєл" ("шо хачу то варачу" і т.д., і т.п.), це чітке дотримання законів. І якщо ми хочемо, щоб цивілізований світ сприймав нас як цивілізованих людей, а не як дикунів, то маємо і поводити себе як цивілізовані люди, а не як дикуни.
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+8 #7 Сидоров 14.02.2017 20:26
Азовці проти російського банку.Дуже добре.Я за. Але нехай спочатку відкриють у Черкасах швейцарський банк. З хорошим , кріпким , надійним капіталом, який не зникне з моїми грошима через рік -два. Руйнувати багато хто любить, особливо якщо на замовлення.Побудувати ніхто чомусь не хоче.
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