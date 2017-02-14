Черкаські «Азовці» протестують проти російського банку (додане ВІДЕО)

Активісти прийшли до приміщення «Сбербанку» на вулиці Смілянській та почали розклеювати листівки з написами «Увага. Це банк країни агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».

Як зазначили самі активісти, акція несе мирний характер і організована для того, аби донести до черкащан позицію «азовців», які категорично проти функціонування російського банку в місті.

Представник національного корпусу Євген наголосив:

- Звичайно, ми хочемо домогтись того, аби банківські установи з російським капіталом були зачинені по всій Україні, введені в санкційні списки, бо у всіх країнах, які підтримують нашу боротьбу з окупантами, ці кстанови уже в санкційних списках, а в Україні влада не спромоглась цього досі зробити. Це нас дуже обурює. В моменти загострення конфлікту такі банки можуть не видавати депозити, збільшувати відсотки по кредитах. Від цього буде страждати тільки місцеве населення і може статись колапс фінансової системи України.