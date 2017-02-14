Черкаські «Азовці» протестують проти російського банку (додане ВІДЕО)

Активісти прийшли до приміщення «Сбербанку» на вулиці Смілянській та почали розклеювати листівки з написами «Увага. Це банк країни агресора. Він буде закритий. Терміново забирайте свої гроші».
Як зазначили самі активісти, акція несе мирний характер і організована для того, аби донести до черкащан позицію «азовців», які категорично проти функціонування російського банку в місті.
Представник національного корпусу Євген наголосив:
- Звичайно, ми хочемо домогтись того, аби банківські установи з російським капіталом були зачинені по всій Україні, введені в санкційні списки, бо у всіх країнах, які підтримують нашу боротьбу з окупантами, ці кстанови уже в санкційних списках, а в Україні влада не спромоглась цього досі зробити. Це нас дуже обурює. В моменти загострення конфлікту такі банки можуть не видавати депозити, збільшувати відсотки по кредитах. Від цього буде страждати тільки місцеве населення і може статись колапс фінансової системи України.
Що за ахінею ти понаписував? Може б, вивчив для початку, звідки "ноги ростуть" у "Платинум-банку", який репнув гучніше від усіх інших, разом узятих?
Слабенький из тебя "аналитик", Комаров. А если в чем-то не понимаешь, лучше не суйся с комментами! Общеизвестный факт: перед громким банкротством "Платинум Банка" его руководство перевело крупные суммы денег в "Проминвестбанк", дочернюю структуру российского "Внешэкономбанка ". КАК ДУМАЕШЬ - СЛУЧАЙНОСТЬ?!
Падлы, ведущие войну против Украины, подрывают ее экономику всеми возможными средствами. Такие паРАША-компании, как Проминвестбанк, Сбербанк рассеи и прочая муть должны исчезнуть с Украины максимум до мая.
Тот, кто еще хранит в них деньги, делает огромную ошибку - о моральной стороне этого я уже молчу.
Так впали саме українські банки, щоб там не казали- Дельта, Фінанси та кредит, Михайлівський і жодний великий росбанк поки що вкладників не кидав. За Промінвестбанк поки помовчимо. А великі європейські фінустанови до нас вряд чи прийдуть при такому ВВП. Хіба при умові дозволу продажу землі, але це малоймовірно.
довбня. ти затрушенная хорош трендеть пополни словарный запас