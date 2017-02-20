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Щоб не оголошувати мобілізацію, військовий комісар радить головам РДА виконувати завдання по набору контрактників

20 лютого 2017, 10:19 Новини Черкас та Черкаської області

Відповідно до контрольних показників генерального штабу до Черкаської області доведено контрольний показник – 310 кандидатів на військову службу за контрактом у першому кварталі 217 року. Однак станом на 20 лютого, укладено 118 контрактів, що складає 38%. Про це на вранішній нараді в ОДА повідомив військовий комісар області Євген Курбет, наголосивши, що Черкаська область ще не мала таких поганих показників, як нині.

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Він назвав 5 районів, що працюють організовано та злагоджено і, відповідно, повинні виконати планові завдання до кінця березня.

– Це Драбівський (82%), Камянський (73%), Смілянський (52%), Черкаський (63%), Чорнобаївський (50%) райони. Решта районів з завданням не справляються, не виконують і викликають великі сумніви щодо виконання завдання. Після втручання голови ОДА покращилася взаємодія між райдержадміністраціями, міськими головами та військкоматами. Для виконання завдання на 70% станом на 25 лютого потрібно додатково відібрати 51 кандидата. А відібрано лише 17-ть… – розповів Євген Курбет.

За його словами, головам РДА слід заслухати районних військових комісарів та активізувати роботу.

– Якщо не буде виконано завдання по комплектуванню військовослужбовців за контрактом, буде оголошена часткова хвиля мобілізації. І вже будуть залучатися громадяни не добровільно, а примусово. І виникатимуть питання які виникають по мобілізації і до працівників сільського господарства тощо. Будуть проблеми, на які не зможемо вплинути. Тож просив би виконати завдання, – звернувся до голів РДА військовий комісар.

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Коментарі  

 
0 #4 Ворюга бюджетный 20.02.2017 12:58
Цитую Адекватна мати:
Перепрошую, а за що воювати: за підвищення ЖКГ, здешевлення гривні, зубожіння народа на тлі збагачення окремих держиморд? Хай чиновники відправляють спочатку своїх дітей в АТО, а вже потім залучають пересічних громадян!


За Рошен, за БПП!!!!!! Всех порвем!!!!
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+3 #3 Адекватна мати 20.02.2017 11:43
Перепрошую, а за що воювати: за підвищення ЖКГ, здешевлення гривні, зубожіння народа на тлі збагачення окремих держиморд? Хай чиновники відправляють спочатку своїх дітей в АТО, а вже потім залучають пересічних громадян!
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+2 #2 Гонда 20.02.2017 11:30
На мій погляд "ато" це вбивства українського народу і скорочення чисельності українців .Для тих іноземців хто сечас при владі найкращий спосіб скорочення народу .Вони не будують заводи, фабрики, школи .Краще спосіб послати народ в котли в "ато", заодно і бабло гребуть лопатами .А їх діти не в "ато" ,а за кордоном в шикарних будиночках живуть і чекають своїх батьків, які роблять бізнес на крові українського народу.Вот така вона реальність.
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+2 #1 Саша 20.02.2017 10:58
Папа записывай меня.
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