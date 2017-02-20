Щоб не оголошувати мобілізацію, військовий комісар радить головам РДА виконувати завдання по набору контрактників

Відповідно до контрольних показників генерального штабу до Черкаської області доведено контрольний показник – 310 кандидатів на військову службу за контрактом у першому кварталі 217 року. Однак станом на 20 лютого, укладено 118 контрактів, що складає 38%. Про це на вранішній нараді в ОДА повідомив військовий комісар області Євген Курбет, наголосивши, що Черкаська область ще не мала таких поганих показників, як нині.



Він назвав 5 районів, що працюють організовано та злагоджено і, відповідно, повинні виконати планові завдання до кінця березня.

– Це Драбівський (82%), Камянський (73%), Смілянський (52%), Черкаський (63%), Чорнобаївський (50%) райони. Решта районів з завданням не справляються, не виконують і викликають великі сумніви щодо виконання завдання. Після втручання голови ОДА покращилася взаємодія між райдержадміністраціями, міськими головами та військкоматами. Для виконання завдання на 70% станом на 25 лютого потрібно додатково відібрати 51 кандидата. А відібрано лише 17-ть… – розповів Євген Курбет.

За його словами, головам РДА слід заслухати районних військових комісарів та активізувати роботу.

– Якщо не буде виконано завдання по комплектуванню військовослужбовців за контрактом, буде оголошена часткова хвиля мобілізації. І вже будуть залучатися громадяни не добровільно, а примусово. І виникатимуть питання які виникають по мобілізації і до працівників сільського господарства тощо. Будуть проблеми, на які не зможемо вплинути. Тож просив би виконати завдання, – звернувся до голів РДА військовий комісар.

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