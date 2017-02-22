У Києві затримали двох черкаських депутатів-«свободівців» (ФОТО)

Двоє черкаських депутатів-«свободівців» вже більше години перебувають в Києві на затриманні працівниками поліції. Про це у «Фейсбуці» написав депутат Черкаської облради Сергій Воронов, який зараз є радником міського голови Черкас. Інший затриманий – депутат Черкаської міськради Іван Косенко.







«Разом з учасником війни, депутатом Черкаської міської ради Іваном Косенком вже більше години перебуваємо "на затриманні" працівниками поліції. В Івана знайшли рації (заборонено?) та пластини для броніків, які він мав передати хлопцям на фронт (заборонено?). І вже понад годину когось чекаємо для дачі якихось пояснень. Поліція "борзить", "дєрзить" і поводиться "по-новому"» – написав Сергій Воронов.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві триває марш національної гідності за участі «свободи», «правого сектору», Національного корпусу тощо.

Як повідомляє прес-служба "Свободи", мітингувальники планують передати в Адміністрацію президента "символічний презент ‒ величезну цукерку та залізничний квиток до Липецька з відкритою датою" для Петра Порошенка.

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