Село на Черкащині залишилось без бюджету і без депутатів

Одне з найбагатших сіл Драбівського району село Демки залишилось без бюджету і без депутатів сільської ради. Все це через конфлікт депутатів із сільським головою, - розповідають у коментарі «Прочерку» жителі села Демки.





- Єдине село в Україні, яке не прийняло бюджет. Депутати блокують роботу, вимкнули світло в сільській раді, неможливо голові і бухгалтеру працювати. Самі теж відмовляються працювати. Дороги не робляться, автобус в район ходить раз на тиждень, - скаржаться селяни.

Сільський голова Анна Печеник підтверджує, працювати у сільській раді дійсно неможливо, бо там відключене електропостачання. Ба більше, з боку депутатів на неї чиниться тиск.

- 13 липня минулого року я стала сільським головою. Відразу була шокована тим, як витрачались бюджетні кошти. Після свого призначення я урізала премії працівникам, адже вважаю, що премії потрібно платити за виконану роботу, а не просто так. 22 вересня депутати вирішили скасувати рішення сільського голови про преміювання і сказали, що вони будуть самі преміювати. Почались суперечки і погрози. Навіть прямі погрози були. До того ж у них на мене 25 скарг. Вони говорять, що я підробляла документи і ще багато інших звинувачень, - розповідає Анна Печеник.

В результаті цих суперечок депутати не змогли прийняти бюджет села на 2017 рік, що дуже непокоїть селян, - стверджує сільський голова. До того ж, усі 12 депутатів написали заяви про самовідвід.

- Найбагатше село в районі, а дороги не ремонтовані, автобус в райцентр ходить раз на тиждень. Я за свої кошти купила лічильники, та світло в сільраді все одно не можуть увімкнути, - жаліється голова села.

Через чисельні погрози, які за словами самої сільської голови надходять від депутатів, вона вирішила звернутись до прокуратури.

Одна із уже колишніх депутатів сільради Олена Манич вважає, що жодного тиску на сільського голову в селі немає. До того ж за словами екс-депутатки, саме сільський голова винна в тому, що досі не прийнятий бюджет.

- Я вважаю, що у всьому винна лідер, яка була призначена на посаду сільського голови. Вона не змогла згуртувати депутатів. Коли нам представляли новий бюджет, у нас було багато запитань, в тому числі і по зарплатам. Куди можна рухатись далі, якщо немає нормального бюджету?, - говорить колишній депутат.

За її словами, вона не знає, яку зі сторін конфлікту підтримують селяни, однак депутати одностайної думки про сільського голову.

Як пояснила Анна Печеник, скоро в селі проведуть вибори нових депутатів сільради.

На звернення журналіста «Прочерку» до Драбівської райдержадміністрації голова РДА Іван Гайдай сказав, що коментувати ситуацію телефоном не буде. Натомість пообіцяв відповісти листом на електронну пошту. Пізніше перший заступник голови Драбівської РДА Володимир Лобода попросив журналіста «Прочерку» почекати відповіді до середи, коли «ситуація проясниться».

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