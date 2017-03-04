Черкасам не вистачає близько трьох тисяч дорожніх знаків

Про результати своєї річної роботи та нагальні проблеми прозвітували на вчорашній прес-конференції представники Патрульної поліції Черкас. Про це інформує кореспондент «Прочерку».







Відтак, за словами керівника Патрульної поліції Черкас Олександра Кокоби, за рік патрульні прийняли близько 84 тисяч звернень від громадян, що в середньому складає 210 звернень на день. На місце події патрульним потрібно в середньому 6 хвилин 26 секунд, а для роботи на місці події понад 50 хвилин.

- За рік виявлено понад 12 тисяч адміністративних правопорушень, серед яких розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, поява у громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння, несанкціоноване використання зброї та інші. 10 359 зафіксованих порушень пов’язані з дорожнім рухом. Із них 974 – водіння у нетверезому стані. Штрафів накладено на 2,5 млн. грн. 1,8 млн грн сплачено добровільно. Також у місті за рік сталась 301 ДТП з постраждалими, 12 осіб загинули. Зафіксовано 17 місць концентрації ДТП, - розповів Олександр Кокоба.

Він також акцентував увагу на тому, що на черкаських дорогах не вистачає близько трьох тисяч дорожніх знаків. При цьому за рік встановлено 60 знаків.

За словами пана Кокоби, невтішна ситуація в Черкасах і з дорожньою розміткою, яка нанесена тільки на 10 км доріг.

реклама

