Громадяни пред’явили «чорну мітку» смілянській владі

Сьогодні, о 9-й ранку сплив термін виконання ультиматуму, який висунули смілянській владі ряд патріотичних громадських організацій міста перед початком 39-ї чергової сесії Смілянської міської ради 23 лютого цього року.





Звернення координаційної ради громадських організацій міста до депутатів тоді зачитав активіст, учасник АТО Ігор Ільченко. У ньому підписанти, зокрема, вимагали скасування рішення Смілянської міської ради від 29.12.2016р. №35-5/VII „Про встановлення структури оплати праці секретаря міської ради, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету на 2017 рік. Адже цим рішенням вона суттєво підвищувалася (до 600 відсотків від заробітної плати). І це під час кризи і війни на сході України…

Також у зверненні зазначена вимога звіту секретаря міської ради Віктора Федоренка (який у Смілі виконує обов’язки голови міста) з трибуни у великій залі міського Будинку культури; припинення практики виключення депутатів із депутатських комісій без їх згоди; неухильного дотримання регламенту роботи Смілянської міської ради та виконавчого комітету; повного переобрання виконавчого комітету Смілянської міської ради; включення до його складу делегованих представників громадськості; оголошення недовіри секретарю Смілянської міської ради Віктору Федоренку, заступникам міського голови та ініціювання позачергових виборів міського голови; виділення приміщення Координаційній раді для ведення волонтерської діяльності на підтримку ЗСУ.

Як бачимо, вимоги конкретні і зрозумілі. Людям, як то кажуть, наболіло. Усім набридли часто дивні рішення депутатів, їхня аморфність, де не треба, котра призвела до загострення проблем в багатьох сферах життєдіяльності міста: у комунальній сфері, в охороні здоров’я, у транспортній сфері. Навіть процес декомунізації у місті провалений… Якщо відверто, то Сміла просто занепадає і має вже значно гірший вигляд, аніж інші подібні райцентри області. Та влада вимог, пред’явлених їй, по суті, не виконала, з активістами не домовилася, і вони перейшли до акції протесту, яку обіцяли у тому ж зверненні.

На акцію зібралися кілька сотень смілян. До неї приєдналися навіть ветерани Афганістану і ВДВ. Усі разом вони делегували зі свого середовища активістів, які пішли до кабінету пана Федоренка вимагати його звільнення. Однак він відмовився писати відповідну заяву, мотивуючи це тим, що не може залишити Смілу напризволяще, без влади. Більше того, він вийшов до мітингуючих і почав розповідати їм про те, що міська влада під його керівництвом робить. Навіть повідомив, що вдалося добитися створення в Смілі 5-го госпітального округу.

Однак присутні віри не йняли і слухати не хотіли. Люди затялися і вимагали від нього лише заяви на звільнення. Цікаво що серед мітингуючих раптом з’явилися активні, ділові люди, яких ніхто раніше на жодних заходах не бачив…

Як би там не було, але „чорну мітку” владі сміляни пред’явили, провладну фракцію „Сміляни” у міській раді назвали зрадницькою і розпочали збір підписів серед депутатів з вимогою позачергової сесії. Ветерани АТО взялися за розгортання намету під стінами Будинку рад. Як події розгортатимуться далі, побачимо. Та особисто мене вразила думка одного літнього віку активіста, який буває майже на всіх акціях протесту у Смілі. Я побачив, як він скрушно махнув рукою і пішов геть.

– Чому? – запитав його.

– Марно усе це, – відповів ветеран. – Ви бачите, що тут лише зо дві сотні людей. А подивіться навколо, скільки ходить байдужих, скільки їх у крамницях, на зупинках… Якби вийшли тисячі, то влада пішла б на поступки. Коли вийшли мільйони, то, здавалося б, і нездоланного Януковича скинули. Та якщо люди інертні і байдужі, то значить заслуговують на існуючу владу. Значить ще не припекло. Тож хай не стогнуть і не плачуть, а тягнуть мовчки свою лямку. Хай влада краде ще більше, хай принижує, добиває людей. Я тільки радий буду, бо може хоч тоді у них прокинеться гідність…

Отже, є і такі думки. Побачимо, наскільки ветеран був правий. А станом на 14 годину іде нарада координаційної ради громадських організацій Смілянщини, встановлено намет, біля якого виставлені чергові, зібрана достатня кількість підписів депутатів. Тож завтра відбудеться позачергова сесія Смілянської міської ради…

Андрій Смілянський-Росомаха,

Фото Олександра Слєпцовського

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