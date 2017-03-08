Бондаренко просить обласну владу «іти в ногу з міськрадою»

Міська влада Черкаси «спонукає і просить обласну владу іти в ногу з міськрадою». Про це міський голова Анатолій Бондаренко заявив у ефірі телеканалу «ВІККА».



Мер висловив незадоволення тим, у якому стані перебувають об’єкти обласної власності, розташовані в Черкасах.

– Починаючи від нашого річкового вокзалу, який було відремонтовано, але зараз він занепадає, тому що не використовується за призначенням, – зазначив пан Бондаренко. – Там і написи з’явилися відповідні... Замість того, щоб зробити зону відпочинку, створили там ресторан. А ми хочемо, щоб будівлі, які там є, були в нормальному стані.

Мер також дорікнув обласній владі тим, що вона досі не може відновити згорілий драмтеатр, нагадавши при цьому, що місто виділило на реконструкційні роботи 5 млн грн.

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