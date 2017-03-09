В Моринцях на Черкащині закладають дубову алею

Сьогодні на Черкащині проходить вшанування з нагоди 203 річниці з Дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, заходи проходять в селі Моринці та Шевченкове Звенигородського району. Про це інформує кореспондент «Прочерку».





Крім традиційних покладань квітів до погруддя Шевченка, його пам’ятника, пам’ятника матері Тараса, відвідування каплички, керівники області також закладають перші саджанці дубової алеї.

Дубці вирощені з жолудів вільшанського дуба, який пам’ятає Шевченка. Саджанцям три роки. Як зауважив перший заступник голови Черкаської ОДА Віталій Коваль, садили саме дуб, бо це для України символ вічності, а отже і символ Шевченка.

У заходах беруть участь голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, голова облради Олександр Вельбівець та їх заступники. Як зазначив у виступі Юрій Ткаченко, березень – це місяць Шевченка.

- Тарасове слово завжди з’являлось в найвідповідальніший час для країни, його пам’ятники стоять як в Україні так і в світі. Зокрема, понад 1200 в Україні та 120 у світі. Але ніхто так не любить Шевченка, як українці. І приємно, що тут, у Моринцях, так бережуть пам'ять про нашого Кобзаря, - зазначив Ткаченко.

Голова облради Вельбівець додав, що в образі Шевченка українці поєднали кращі духовні сили.

- Пророче Шевченкове слово – це наш дар, він нас завжди об’єднував і він для нас завжди живий, бо це частина України.

Гості свята також могли відвідувати виставку, яка називається «Борітеся – поборите».

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