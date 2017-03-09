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В Моринцях на Черкащині закладають дубову алею

09 березня 2017, 10:36 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні на Черкащині проходить вшанування з нагоди 203 річниці з Дня народження Тараса Шевченка. Зокрема, заходи проходять в селі Моринці та Шевченкове Звенигородського району. Про це інформує кореспондент «Прочерку».

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Крім традиційних покладань квітів до погруддя Шевченка, його пам’ятника, пам’ятника матері Тараса, відвідування каплички, керівники області також закладають перші саджанці дубової алеї.

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Дубці вирощені з жолудів вільшанського дуба, який пам’ятає Шевченка. Саджанцям три роки. Як зауважив перший заступник голови Черкаської ОДА Віталій Коваль, садили саме дуб, бо це для України символ вічності, а отже і символ Шевченка.

У заходах беруть участь голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко, голова облради Олександр Вельбівець та їх заступники. Як зазначив у виступі Юрій Ткаченко, березень – це місяць Шевченка.

- Тарасове слово завжди з’являлось в найвідповідальніший час для країни, його пам’ятники стоять як в Україні так і в світі. Зокрема, понад 1200 в Україні та 120 у світі. Але ніхто так не любить Шевченка, як українці. І приємно, що тут, у Моринцях, так бережуть пам'ять про нашого Кобзаря, - зазначив Ткаченко.

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Голова облради Вельбівець додав, що в образі Шевченка українці поєднали кращі духовні сили.

- Пророче Шевченкове слово – це наш дар, він нас завжди об’єднував і він для нас завжди живий, бо це частина України.

Гості свята також могли відвідувати виставку, яка називається «Борітеся – поборите».

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