На Чернечій горі сталась штовханина

Під час покладань квітів до пам’ятника Шевченка на Чернечій горі в Каневі сталась сутичка між представниками організації «Український вибір» та активістами. Про це «Прочерку» повідомили очевидці події.



Суперечка виникла через бажання представників «Українського вибору» покласти квіти до пам’ятника Шевченка. Цьому завадили активісти, які назвали цю організацію та її засновника Віктора Медведчука проросійськими.

Депутат міськради від ВО «Свобода» Максим Шило у Фейсбуці цю подію прокоментував так:

«Прогнали проплачених тітух і бабушек із проросійського «Українського Вибору», які хотіли покласти квіти до пам'ятника Шевченку! Зупинемо наступ реваншистів Кремля - матимемо національну державу!», - написав Шило.

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