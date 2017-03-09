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На Чернечій горі сталась штовханина

09 березня 2017, 13:29 Новини Черкас та Черкаської області

Під час покладань квітів до пам’ятника Шевченка на Чернечій горі в Каневі сталась сутичка між представниками організації «Український вибір» та активістами. Про це «Прочерку» повідомили очевидці події.

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Суперечка виникла через бажання представників «Українського вибору» покласти квіти до пам’ятника Шевченка. Цьому завадили активісти, які назвали цю організацію та її засновника Віктора Медведчука проросійськими.

Фото видання "Про все"

Депутат міськради від ВО «Свобода» Максим Шило у Фейсбуці цю подію прокоментував так:

«Прогнали проплачених тітух і бабушек із проросійського «Українського Вибору», які хотіли покласти квіти до пам'ятника Шевченку! Зупинемо наступ реваншистів Кремля - матимемо національну державу!», - написав Шило.

 

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Коментарі  

 
+2 #3 Нах вату! 09.03.2017 14:44
Медведчуковці нарвалися? Це добре!
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+2 #2 Схаменіться 09.03.2017 14:30
Політична і безмозгла вакханалія дійшла вже й до Тарасової гори. Сумно...
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+2 #1 ZNZ 09.03.2017 14:28
Мєдвєдчук, су.ара, згадав, що кум путін просив його косить під українця?!
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