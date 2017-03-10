Площу перед ЦДЮТ повністю звільнили від стихійників

Сьогодні вранці працівниками інспектування Черкаської міськради та патрульної поліції Черкас проведено спільний рейд по протидії так званій "стихійній" торгівлі. За його результатами повністю очищено від тимчасових споруд та стихійників площу перед Центром дитячої та юнацької творчості та відрізок вул. Смілянської від Гоголя до бул. Шевченка.



- З 7.00 год. ранку ми тут працюємо. Основною задачею було не допустити розвантажитись торгівцям. Не дали виставити їм свої ятки, відповідно, вони торгувати тут не будуть. Ми працюватимемо тут цілий день, і завтра, і післязавтра. Тут зранку також працювала податкова. Ми розписали графік чергування між відповідальними структурами. Тут постійно буде хтось, щоб не допустити виставляння стихійників, - розповів у коментарі "Про все" начальник Управління інспектування Черкаської міської ради Олександр Давиденко.

За його словами, поки що завданням № 1 є наведення порядку саме в центрі Черкас. За необхідності на порушників накладатимуться штрафи та вживатимуться інші санкції.

- Ми хочемо показати черкащанам, що ми можемо перемогти стихійну торгівлю. Можливо не одразу але потрошку, потрошку наведемо лад, - зауважив Давиденко.

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