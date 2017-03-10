Працівники Черкаського відділу поліції затримали чоловіка, який займався виготовленням наркотиків (ФОТО, ВІДЕО)

Ним виявився неодноразово раніше судимий 48-річний черкащанин. Речові докази вилучено, направлено на дослідження та відкрито кримінальне провадження.



До працівників кримінальної поліції Черкаського відділу надійшла інформація про те, що один із жителів Черкас займається виготовленням наркотиків. Під час перевірки дана інформація знайшла своє підтвердження. Підозрюваним виявився раніше судимий 48-річний черкащанин.

Під час санкціонованого обшуку його домоволодіння правоохоронці виявили понад 500 грам амфітаміну, речовину зеленого кольору, схожу на марихуану, обладнання для виготовлення наркотичних засобів та фасування, інгредієнти для виготовлення психотропних речовин, предмет, зовні схожий на пістолет, кошти в сумі 2300 доларів США та 23 тисячі гривень.

В своїх пояснення чоловік зізнався, що наркотики, кошти і пістолет належить йому, але те, що він займається виробництвом – заперечив. Наразі правоохоронці перевіряють всі обставини події. Вилучені речові докази направлено на дослідження. За даним фактом Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за частино 3 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаській області

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