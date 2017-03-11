Стала відома дата цьогорічних вшанувань холодноярських героїв

У Києві, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, який вірив, що ще “повіє огонь новий з Холодного Яру”, відбулося установче засідання оргкомітету вшанування героїв Холодного Яру, пише "Козацький край".



Участь взяли керівники Історичного клубу “Холодний Яр”, Легіону Свободи, Національного корпусу, ДУК “Правий сектор”, ВО “Свобода”, полку “Азов”, ВГО “Сокіл”, Центру спеціальної тактичної підготовки “Білий вовк”, а саме Роман Коваль (голова оргкомітету), Олег Куцин (співголова), народний депутат України Олег Петренко (співголова), Андрій Тарасенко (співголова), Леся Островська (співголова), Василина Наконечна (в. о. прес-секретаря), члени оргкомітету Микола Крук, Валерій Мартишко, Микола Тихонов, Леонід Раденко, Ярослав Лютий та Ярослав Вакалюк.

Урочистості вирішено провести 29 – 30 квітня 2017 р. в Медведівці, Івківцях, Мельниках, х. Буді, на берегах Гайдамацького ставу та в інших історичних місцях Холодного Яру.

Заїзд 28 – 29 квітня, початок офіційних заходів 29 квітня о 13.00 в с. Медведівці Чигиринського району Черкаської області. Відповідальний за таборування – Богдан Легоняк, директор Медведівського історичного музею.

Після покладання квітів до пам’ятника Максимові Залізняку розпочнеться мітинг на пам’ять про полеглих гайдамаків. Виступлять керівники співорганізаторів вшанування.

14.00. Виїзд в с. Івківці, на гору Семидубову, де згідно з легендою поховано Гетьмана України Богдана Хмельницького. Початок сходження сповістить козацька гармата. На горі відбудеться короткий мітинг, а в її околицях – військово-спортивна гра, яку проведуть інструктори ВГО “Сокіл” та ДУК “Правий сектор”, а Центр спеціальної тактичної підготовки “Білий вовк” проведе дитячий турнір зі стрільби з пневматичних рушниць та стрейбольних автоматів ім. Василя Чучупаки. Призи переможцям вручатимуть легендарні вояки ДУК “Правий сектор”, полку “Азов”, ОДЧ “Карпатська Січ” та Легіону Свободи.

О 17.00 в Медведівці розпочнеться Музичний фестиваль вояцької пісні “Холодний Яр-2017” (відповідальний Роман Коваль). Відбудеться презентація книжки “Чорні перемагають. Спогади про прадідів 72-ї бригади”.

Працюватиме польова кухня. Історичне товариство “Чорні запорожці” (сотник Роман Боровик) та Історичний клуб “Холодний Яр” (Валерій Мартишко) частуватимуть гостей козацьким кулешем.

Відбудеться книжковий ярмарок “Холодний Яр-2017” і ярмарок народних умільців (відповідальні Леся Островська).

Уранці першого дня вшанування відбудеться покладання квітів на братську могилу козаків Чорного Ворона на околиці с. Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області. Відповідальний Олег Куцин, командир Легіону Свободи.

30 квітня, в с. Мельники Чигиринського району, о 10.00, розпочнеться меморіальний мітинг на славу козакам і старшинам полку гайдамаків Холодного Яру.

На цвинтарі с. Мельники будуть віданні почесті Головному отаманові Холодного Яру Василя Чучупака та козакам-холодноярцям, похованим у братській могилі (відповідальний Олег Куцин).

Упродовж 2-го дня будуть вшановані могили гайдамацького ватажка 17 ст. Гната Голого та сотника полку гайдамаків Холодного Яру Івана Компанійця, а на берегах Гайдамацького ставу вояки полку “Азов”, Легіону Свободи, ДУК “Правий сектор” та інших лицарських вояцьких формацій освятять зброю (відповідальний Олег Куцин).

В обідню пору на хуторі Буда – продовження Музичного фестивалю вояцької пісні “Холодний Яр-2017”, книжкового ярмарку “Холодний Яр-2017” і ярмарку народних умільців, показові виступи шкіл бойових мистецтв.

Закликаємо доброчинців допомогти нам гідно вшанувати героїв Визвольної війни проти російських загарбників.

Прес-служба Історичного клубу “Холодний Яр”

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