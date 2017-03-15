«Ви тормоз реформ у Черкасах», – депутат міськради Радуцькому

На сьогоднішній сесії Черкаської міськради, де обговорюється звернення до Президента України та Верховної Ради, виникла суперечка між депутатом від партії «Укроп» Олексієм Романовим та секретарем міськради Олександром Радуцьким. Про це інформує кореспондент «Прочерку».





Радуцький хотів врахувати вчорашню публікацію нардепа Олега Петренка, який звинуватив іншого нардепа Семена Семенченка у піарі на крові. Через це Радуцький запропонував виключити Семена Семенченка із звернення, таким чином звернутись до всіх депутатів Верховної Ради, крім

Після цього виступив депутат Романов і звинуватив Радуцького в тому, що він представляє політичну силу, «яка три роки цинічно бреше, і замість реформ в країні має місце зубожіння народу».

- Ваше намагання маніпулювати і вносити роздор не вдасться, - сказав Романов.

Він також додав на адресу Радуцького: «ви тормоз реформи в Черкасах. Історія скоро все розставить на свої місця».

Потім виступив представник «ВО «Черкащани» Павло Карась.

Він наголосив, що нинішня ситуація – це результат бездіяльності уряду, який за кілька років не спромігся диверсифікувати постачання вугілля на ТЕС та прокласти лінію електропередач в обхід окупованих територій. Карась сказав, що «Черкащани» підтримують звернення, яке буде складене на основі звернень «Свободи» та «Укропу».

Після цього Бондаренко закликав депутатів не піаритись.

Пізніше відбулось спільне засідання комісії, на якому було вирішено винести на обговорення проекти звернень «Свободи» та «Укропу», а також об’єднане рішення, зачитане Павлом Карасем. Останнє хоч і містить основні положення попередніх, але витримане в більш помірних тонах. Замість вимог там звучать пропозиції. Після цього було оголошено перерву, а керівники фракцій зібрались в кабінеті міського голови.

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