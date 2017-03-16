У ЧНУ обирали своїх Міс (ФОТО)

Конкурс краси відбувся 15 березня в Черкаському національному університеті. Переможницею стала Віра Свіргун. Про це повідомляє наш кореспондент.
Загалом у змаганнях брали участь 11 студенток. Кожна з них отримала певний титул:
Дарина Вагін – Віце-міс;
Валерія Кучеренко та Вікторія Мамченко – друга Віце-міс;
Тетяна Федченко - Міс вишуканість;
Богдана Литвиненко- Міс артистичність ;
Ліана Алека - Міс посмішка;
Аріна Медяник- Міс талант;
Альбіна Городнічук - Міс кмітливість;
Анна Серьоженкова - Міс ніжність;
Анастасія Кабаняча - Міс грація.
Співорганізаторка конкурсу, голова Студентської ради ЧНУ Юлія Нечипоренко розповідає, що підготовка була дуже кропіткою і шаленою. З осені студентки готувалися до цього концерту. На початку репетицій було 15 учасниць, але деякі не витримали. Також за словами Юлії, дівчата займалися у тренажерній залі, їх навчали правильно дефілювати і танцювати.
На сцені учасниці дефілювали, показували танцювальні номери, співали та декламували вірші.
- Конкурс пройшов достатньо на високому рівні. Чесно кажучи, через те, що у нас було у кімнаті обговорень, і які виникли у нас розбіжності, ми дійсно не могли обрати трійку, нам довелося вивести чотири дівчини до фіналу, - розповідає партнер заходу та одна з суддів конкурсу, Гоарік Рубенян.
Сама Міс ЧНУ 2017 Віра Свіргун розповіла:
- Я відчуваю шалене щастя, я до цього йшла більше, ніж півроку. Для мене це було дуже-дуже приємно отримати цю перемогу. І дуже-дуже важливо. Я схудла на сім кілограмів. Це для мене була велика перемога. Хоча я була і так худенька, але для конкурсу треба було ще. І, звісно, чотири місяці тренувань це складно. Але круто.
Поділилась враженнями й інша учасниця Анна Серьоженкова.
- Враження від конкурсу у мене позитивні, адже це дуже великий досвід для мене. Звичайно, я хвилювалася, і це було видно. Але конкурс пройшов круто, - розповіла володарка титулу Міс ніжність.
Марина Клімчук
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